Marco Tapia / El Diario

Edu Pérez

‘Una oportunidad para brillar’ Edu Pérez y Flvio Santos esperan su turno esta noche en la Copa MX frente a Venados de Mérida Eduardo Morán / El Diario

martes, 06 agosto 2019 | 06:00

Ilusionado por el inicio del Torneo Copa, así dijo estar el delantero de los Bravos, Edu Pérez, uno de los refuerzos que llegó al equipo fronterizo para la presente temporada. El FC Juárez se mide esta noche a los Venados de Mérida en la segunda jornada del certamen copero.

“Muy ilusionados también por arrancar ya este certamen que, como lo he mencionado, ayuda para mantenernos en activo a los jugadores que no hemos tenido participación como quisiéramos en Liga y eso ayuda para que el equipo no pierda esa competencia interna que se ha generado”, dijo Pérez.

Del rival de esta noche, Edu mencionó que no hay equipo fácil, pues el torneo pasado Venados era candidato para descender y al final calificaron, además de que tienen jugadores importantes que quieren mostrarse y quieren hacer un buen papel en Copa y Liga.

“Van a venir seguro a querer sacar puntos de visita para asegurar su calificación pronto en este certamen, pero nosotros tenemos la idea clara, sabemos también que somos un equipo a vencer y queremos hacer respetar nuestra localía”, señaló el jugador de Bravos.

Flavio Santos, mediocampista del equipo juarense, dijo que estaba a disposición del entrenador si lo requería para el partido de esta noche, ya se de cambio o como titular.

“Obviamente para mí mucho mejor jugar todos los partidos, tanto de Copa como de Liga, creo que uno como futbolista lo que quiere es jugar y aprovechar todos los minutos que nos den”, señaló Flavio y agregó que será fundamental sumar tres puntos contra Venados y así seguir por el buen camino e inician muy bien la Copa.

-¿Cómo vivieron el triunfo ante Toluca?

“Yo creo que contentos por los tres puntos, nos hacían falta para retomar confianza por las dos derrotas que se venían arrastrando, pero la verdad que el equipo mostró mucha personalidad para saber remontar esto.”

El oriundo de Ocotlán, Jalisco dijo que contra Santos no se hizo un gran partido, pero en parte fue porque no todos habían jugado juntos, no se conocían, a diferencia del partido contra Toluca, donde ya tenían 15 días entrenando y por eso el resultado se vio el domingo y será fundamental seguir en esa línea.