Tomada de internet



Tuzos, sin excesos de confianza En Pachuca no ven a Bravos como un equipo a modo. Los Tuzos saben que si quieren mantenerse en zona de clasificación no deben confiarse y subestimar a un rival que marcha en el penúltimo lugar de la tabla general Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 18 octubre 2019 | 06:00

En Pachuca no ven a Bravos como un equipo a modo. Los Tuzos saben que si quieren mantenerse en zona de clasificación no deben confiarse y subestimar a un rival que marcha en el penúltimo lugar de la tabla general.



Durante estos días previos a su compromiso ante la escuadra fronteriza, jugadores del club hidalguense han reconocido ante medios de esa entidad que el duelo de este sábado 19 no será ‘un día de campo’.



El portero argentino Rodrigo Rey señaló que espera un partido complicado contra Bravos.



“Es un equipo duro, como todos los de esta liga; subió en este torneo y eso a veces les juega un poco en contra, pero ya dio muestras que puede hacerle frente al que sea; así que nosotros tenemos que llegar el sábado al cien, para hacer las cosas bien: ser sólidos, tanto en el ataque como en defensa, para quedarnos con los tres puntos, que es lo que queremos todos”, declaró el arquero a Hidalgo Sport.



Pachuca está en el lugar siete de la tabla general con 18 puntos, a falta de jugar seis juegos en lo que resta del torneo regular.



“Nos hacen falta los tres puntos, porque estamos en una etapa del torneo en la que sumar es clave, así es que queremos darlo todo, que todo nos salga bien para que el sábado podamos ganar”, expresó el cancerbero.



Edwin Cardona pidió a sus compañeros enfrentar a cada uno de los rivales con la misma seriedad para conseguir los resultados.



“En casa tenemos que hacer un buen trabajo, respetar al rival y estar concentrados. Hay que enfrentar los rivales con la misma seriedad y jugando así vamos a conseguir los resultados”, manifestó.



El jugador colombiano destacó de Bravos el juego y la entrega, así como la calidad de los jugadores y del cuerpo técnico.