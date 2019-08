Cortesía Bravos

Turbulento fichaje Liga Deportiva argumenta que Jefferson Intriago tiene contrato firmado con el club ecuatoriano y no liberará el pase internacional del jugador; advierte que recurrirá a FIFA y demandará al FC Juárez Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

A punto de que los Bravos de Juárez encaren su tercer compromiso en la Liga MX, el pase internacional del ecuatoriano Jefferson Intriago no ha llegado, y podría tardar mucho más de lo imaginado.



En un documento fechado el 4 de junio del presente año, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, a través de su apoderado especial, Esteban Paz manifestó su inconformidad ante la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) que encabeza Francisco Egas, con respecto a que el club mexicano Tigres de la UANL aseguraba tener un contrato firmado con el jugador ecuatoriano, cuando el futbolista aún tiene contrato con ellos.



En el documento la LDU de Quito solicita a la FEF que se disponga a la Comisión de Investigación para que realice la verificación pericial grafológica de las firmas en el contrato de Tigres con el objetivo de ratificar la autenticidad de las firmas y por consiguiente la validez de dicho contrato.



En mayo pasado corrió el rumor de que Jefferson Intriago debía presentarse a los entrenamientos de los Tigres, el 5 de junio. Sin embargo, Paz aseguró el 16 de mayo que el volante central tenía contrato por un año y medio más con el club.



Ayer se llamó en reiteradas ocasiones a Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos para que hablara al respecto, pero no atendió su teléfono celular.



Hasta el momento, Intriago no ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente con el FC Juárez en la Liga MX, aunque ya fue presentado como refuerzo del equipo.



“Lo dicho, ustedes (periodistas y aficionados) lo supieron por palabras mías y los abogados de Liga. El jugador no iba a ser habilitado en México porque tiene contrato firmado con nosotros (hasta diciembre de 2020), pedimos que la FEF escoja un perito para que haga un análisis pormenorizado y no haya ninguna influencia de Liga”, externó Paz Rodríguez.



El directivo señaló que el club ha actuado con total transparencia y que esta defendiendo sus derechos.



“El mismo jugador vino a pedir mi ayuda (antes de firmar con Tigres por cuatro años), porque sabía que Tigres era un equipo de paso, Tigres lo presta a otro club (Juárez) y genera recursos. ¿Para quiénes?, los empresarios”, expresó el dirigente de la U.



“Ahora seguramente le pidieron la liberación de la transferencia (para que pueda jugar en el FC Juárez). No vamos a liberar la transferencia porque tiene contrato con LDU. Hemos mandado documentos a la Federación Mexicana de Futbol, a Tigres, a Juárez. La FEF conoce del tema. Si ellos buscan habilitarlo temporalmente por FIFA, tendremos que demandar también al equipo de Juárez en FIFA”, declaró Paz a futbolecuador.com



Intriago, en rueda de prensa en su país, antes de viajar a México, informó que tenía contrato con LDU hasta junio. “Yo con Liga tengo contrato hasta el 3 junio y tengo firmado un contrato por cuatro años con Tigres”, advirtió el futbolista sudamericano.



El mismo 16 de mayo Johan Flolo, representante del jugador, informó que Intriago ya tenía un contrato firmado con el cuadro felino.



“Vuelvo a repetir que Jefferson Intriago es jugador de Tigres desde el 5 de junio. El contrato está registrado en la federación mexicana”, expresó el representante del futbolista ecuatoriano la mañana del 16 de mayo.