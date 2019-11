Agencia Mexsport



Truena Navarro Contundente en sus palabras, Álvaro Navarro Gárate, presidente deportivo de Bravos de Juárez, externó su malestar respecto a la salida intempestiva del auxiliar técnico de Gabriel Caballero, Alejandro Domínguez. Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 30 noviembre 2019 | 06:00

Contundente en sus palabras, Álvaro Navarro Gárate, presidente deportivo de Bravos de Juárez, externó su malestar respecto a la salida intempestiva del auxiliar técnico de Gabriel Caballero, Alejandro Domínguez Escoto, quien aceptó ser parte del cuerpo técnico de José Manuel ‘Chepo’ de la Torre con los Diablos Rojos de Toluca para el Clausura 2020.



“Definitivamente estamos molestos, es muy claro que Alejandro (Domínguez) no conoce la lealtad sobre todo hacia una persona como Gabriel (Caballero) que le ha dado la oportunidad de estar en cada uno de los equipos en los que él ha dirigido”, comentó el directivo del club fronterizo.



“También es muy claro que ‘Chepo’ no conoce de ética profesional ni del respeto entre clubes. Esto definitivamente no debe pasar entre clubes porque Alejandro tiene contrato vigente con nosotros, entonces son de esas cosas que entre clubes y entrenadores no debe pasar”, añadió Navarro.



Álvaro aseguró que ya se puso en contacto con Antonio Naelson Sinha, quien es el director deportivo del equipo escarlata, y el resto de la comitiva de los Diablos para aclarar la situación.



“Nosotros vamos a seguir en lo nuestro, no pensamos exponer el caso en la próxima reunión de dueños, pero debe quedar un precedente de que este tipo de cosas no pueden pasar en el futbol mexicano”, señaló el dirigente del conjunto juarense.



Con respecto a la persona que suplirá a Domínguez en el banquillo, Navarro dijo que se siguen analizando perfiles además de mantener una estrecha comunicación con Gabriel Caballero, quien actualmente se encuentra fuera de la ciudad.



“Todavía estamos analizando perfiles para la elección de la persona que vendrá a suplir a Alejandro; no estamos aún en condiciones de decir quién viene, aún no podemos dar ningún nombre. Gabriel está revisando eso y luego hablaremos para determinarlo”, declaró Álvaro.



El entrenador de Bravos también fue contactado y expresó que ya hay varios nombres sobre la mesa y alguno de ellos suplirá a Domínguez.



“Ya hay varios, estamos trabajando en eso y analizando, pero el que venga va a ser un chingón, va a ser mejor”, expresó Caballero Schiker.



Sobre el tema de las bajas de jugadores en el primer equipo para el próximo torneo, también se hizo saber que no se ha tomado la decisión, pero que en próximos días quedará resuelto.







