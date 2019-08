Mexsport



Tranquilo en la tormenta Gabriel Caballero, director técnico de Bravos, asegura que mantiene la calma y van por el camino correcto Alfonso Ocón Guevara / El Diario

martes, 20 agosto 2019 | 06:00

Luego de que se consumara la cuarta derrota en el Apertura 2019 para los Bravos, Gabriel Caballero, director técnico del FC Juárez, habló sobre el rendimiento de su equipo en la cancha ante los Gallos Blancos y aseguró que no piensa ni siente presión por no conseguir buenos resultados.

“No, yo no puedo pensar en eso. Tengo una planificación con la directiva y vamos por ese camino. Lo que a mí me gusta es mantener la calma, no me gusta perder, pero el camino es el correcto”, dijo el entrenador al terminar el encuentro del pasado domingo.

Sobre el escenario que se le presentó en este partido con un hombre menos a los cinco minutos, Caballero aseguró que la expulsión Ángelo Sagal influyó de manera importante.

“De por sí jugar 11 contra 11 es difícil poder ganar, que desde el inicio nos expulsen a un jugador cambia toda la planificación, pero creo que hicimos un gran esfuerzo y controlamos las situaciones”, declaró el entrenador.

Caballero destacó lo que su equipo realizó durante 80 minutos de juego, pues con un hombre menos no fue superado de manera contundente el equipo, de acuerdo con sus palabras.

“Yo estoy agradecido con los muchachos, se la rifaron al jugar con un hombre menos durante bastante tiempo en correr, en luchar. La verdad no tengo nada que reprochar”, dijo el estratega.

El director técnico también enfatizó en que los resultados no han sido lo esperado o que han sido injustos de acuerdo con lo realizado por sus jugadores en el terreno de juego.

“Se tuvo un partido con Atlas, no se merecía perder, pero se perdió. Con Toluca y Cruz Azul hicimos un gran partido. A lo mejor el de Santos fue el único que no me gustó”, dijo como conclusión de las cinco jornadas disputadas.

Además, el timonel de los Bravos no descartó la llegada de otro refuerzo los próximos días, pues el período de transferencias culmina en septiembre.

“Tenemos que ver todas las alternativas que podemos tener, en dónde nos puede hacer falta más”, declaró sobre la llegada de un nuevo futbolista.

Los Bravos del FC Juárez no tendrán actividad este fin de semana, ya que será su jornada de descanso. El próximo encuentro será en la jornada 7 el próximo jueves 29 de agosto cuando visiten al Puebla, una jornada doble de este Apertura 2019.