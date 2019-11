Tranquilo e insatisfecho a la vez

Marco Tapia / El Diario



martes, 26 noviembre 2019 | 06:00

Tranquilo por lo que se hizo en la cancha, pero no satisfecho por los puntos cosechados, así resumió el entrenador Gabriel Caballero su sentir al finalizar la primera temporada en la Liga MX para los Bravos del FC Juárez, que ayer rompieron filas.



“Tranquilo por lo que se hizo en la cancha, no satisfecho por los puntos, no, pero sí tranquilo de lo que hicieron porque la idea se plasmó en la cancha, en cada uno de los juegos contra el equipo que sea lo hicimos, por momentos mejor, por momentos poco menos, pero siempre estuvimos a la altura y competimos de tú a tú con todos, con cualquiera”, declaró ayer Caballero en conferencia de prensa que ofreció junto a Álvaro Navarro, presidente deportivo del equipo.



El timonel argentino enfatizó que se queda tranquilo por lo que se hizo, pues si se pone a pensar en esos puntitos del final o en esos goles que no entraron en la última jugada, se hablaría de que los Bravos tendrían unos 25 puntos.



“Pero así nos tocó este torneo y tenemos que corregir eso, que no nos vuelva a pasar para el próximo”, mencionó.



En relación a las líneas que tratarán de reforzar para el Clausura 2020, Caballero dijo que ellos buscan fortalecer todas, pero también saben que en esta época del torneo es difícil encontrar buenos jugadores, especialmente por los movimientos de los mexicanos, por el hecho de que no hay tanto tiempo, de que no es el draft largo, y eso puede hacer que se tornen complicadas algunas situaciones.



“Pero la intención es fortalecerlo en todas las líneas y tener un equipo compacto, completo, tener más alternativas y poder ser un equipo más fuerte para competir”, indicó.



Durante la conferencia Navarro reiteró su apoyo y confianza al trabajo de Caballero, lo que el técnico sudamericano agradeció y señaló que le da mucha alegría, pues él conoce el sentir del presidente deportivo del equipo porque tienen una gran comunión en todos los aspectos, en los proyectos, en las ideas, en las formas y se han entendido muy bien.



“Yo sé que el futbol es de resultados, a veces nos quejamos de que los proyectos se cortan y empiezan de cero y acá es una institución donde ese proyecto se continúa y quiere que llegue a buen término en todos los objetivos y la ambición que se tiene para el futuro”, comentó Caballero.



Agregó que ese respaldo que recibe es muy importante y a veces es difícil de encontrar, así como la confianza que le tienen tanto a él como a su cuerpo técnico, lo que los fortalece y por lo que seguirán en la pelea de mejores resultados.



“Seguimos con esa ilusión y proponer que para el próximo torneo ya tengamos que pelear la Liguilla, o sea, ya vamos por objetivos más altos, tenemos que ir paso a paso por objetivos más altos y hasta que vamos a ser campeones”.



También agradeció el esfuerzo que hizo el plantel completo, los que jugaron, los que no jugaron, los que participaron mucho o poco, pues siempre mostraron una gran disposición.



“Uno de mis argumentos siempre va a ser que quiero tener un gran vestuario con objetivos y una unión importante y eso es empezando por buenas personas y así lo tuvimos. Eso realmente ha sido importante para mantener la armonía en un equipo y orgulloso de lo que hicieron, pensar en lo que viene, hay que levantar la cabeza, trabajar a full”.