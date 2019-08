Eduardo Morán



Tienen un lugar seguro Aficionados de Bravos FC Juárez recogen sus abonos o Bravo Cards Eduardo Morán / El Diario

sábado, 27 julio 2019 | 06:00

A poco más de una semana que los Bravos debuten en casa como equipo de Primera División en el Apertura 2019, un buen número de aficionados se dio cita ayer a las taquillas del estadio Olímpico Benito Juárez para recoger sus Bravo Cards.



Ramiro, que ayer acudió a recoger unas 20 tarjetas, incluidas las de sus compañeros de trabajo, dijo que espera lo mejor para Bravos en esta temporada, ojalá y ahora sí los Bravos pongan en alto a Juárez y nos vaya mucho mejor en esta ocasión.”



-¿Qué opina de que Juárez tiene otra vez equipo de Primera División?



“Me parece bien, la verdad no tengo palabras para eso, pero ojalá y sea lo mejor”, respondió el aficionado mientras se retiraba con una gran sonrisa en el rostro y su buena cantidad de Bravo Cards en las manos.



Fernando Herrera, fue otro de los aficionados que ayer llegó temprano para ser de los primeros en la fila y una vez que recogió tres tarjetas dijo que ya no tenía pretextos para faltar a los partidos.



Según la página oficial de Facebook del equipo juarense, ayer había disponibles 472 Bravocards para cabecera norte.



En la publicación, el equipo recuerda que esta es “la oportunidad para que miles de almas se unan en una sola voz por Juárez”, además de que la tarjeta es “el único pase de entrada a los partidos femenil y varonil de la Liga MX”.



Los horarios y lugares para adquirir la Bravocard son los siguientes: taquilla de sombra del estadio Benito Juárez de lunes a sábado de 10:00 am a 7:00 pm; en El Paso, International Soccer de lunes a sábado de 11:00 am a 7:00 pm y taquillas del estadio de los Chihuahuas de lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm.