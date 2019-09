Jesús Ángel Rodríguez



Tienen Tiburones nueva oportunidad Provenientes de Boca del Río, Veracruz, unos desesperados Tiburones Rojos llegaron a la frontera para enfrentar a los Bravos de Juárez Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 22 septiembre 2019 | 06:00

Provenientes de Boca del Río, Veracruz, unos desesperados Tiburones Rojos llegaron a la frontera para enfrentar a los Bravos de Juárez.



Después de sostener un último entrenamiento en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente el equipo desayunó en el hotel de concentración y posteriormente emprendió su viaje con destino final a esta ciudad.



En el entrenamiento, el grupo que dirige Enrique López Zarza sostuvo un interescuadras en el que se repasó todo el trabajo hecho durante la semana; finalmente se insistió en la ejecución de jugadas a balón parado.



A su llegada al aeropuerto internde esta ciudad, sin los tumultos que se han presentado cuando arriban otros clubes, Leobardo López, defensa del cuadro escualo, habló de lo que espera de la confrontación ante Bravos.



“Es una nueva oportunidad para nosotros de poder obtener una victoria, de comenzar a salir de este mal momento en el que estamos. Venimos con toda la ilusión, con todas las ganas de hacer un gran partido y quedarnos con los tres puntos”, comentó López García.



Leobardo reconoció a Bravos como un rival peligroso, pero eso no debe ser impedimento para sumar puntos a como dé lugar.



“Es un equipo muy intenso, que juega bien con la pelota, no será un partido nada fácil, pero para nosotros es una nueva oportunidad de sumar”, dijo el defensivo de Tiburones.



El Veracruz arribó a la frontera con todos sus elementos, entre los que destacan Carlos Salcido, Ángel Reyna, Cristian Menéndez, Gaspar Íñiguez, Jesús Paganoni, entre otros.



Íñiguez aseguró que ante Bravos el equipo deberá salir decidido a sumar para rescatar unidades que los ayuden a salir adelante en el tema porcentual.



“Es un partido de descenso, hay que jugarlo y sacar los puntos necesarios para estar en lo más alto. Ya jugué el descenso con Argentinos Juniors y fue un momento muy difícil, lo tomo muy tranquilo. Estoy acostumbrado a jugar ese tipo de partidos y hay que hacerlo lo mejor posible”, dijo.



Rodrigo López señaló que el duelo no será sencillo ya que Bravos cuenta con jugadores muy desequilibrantes, por lo que la zona baja tendrá que estar muy atenta, con el orden defensivo como prioridad para guardar el cero atrás.