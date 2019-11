‘Tenemos dos finales’: Rolán

Marco Tapia / El Diario



Eduardo Morán / El Diario

martes, 05 noviembre 2019 | 06:00

El delantero de Bravos Diego Rolán, autor del primer gol en el triunfo sobre Tijuana, dijo ayer que los dos partidos que le restan al FC Juárez son para ellos dos finales en las que será importante sumar puntos y ellos buscarán quedarse con los seis que habrá en disputa, contra Pumas y contra los Tigres de la UANL.



“Una lástima que no pudimos entrar a la Liguilla, pero el equipo compitió y sigue compitiendo y está ahí y eso es importante, así que trataremos de sacar la mayoría de los puntos en estas dos finales que tenemos y después ya pensaremos en el siguiente campeonato” dijo.



El jugador uruguayo reiteró que la idea que tienen es sumar esos seis puntos, que para ellos son importantes, por eso estos dos últimos partidos del Apertura 2019 los enfrentarán con ilusión y con ganas de lograr el triunfo.



Rolán aceptó que en esta recta final de torneo tienen una espina clavada por los resultados que obtuvieron en varios partidos, en los que no merecían la derrota, así como también por las expulsiones que afectaron al equipo.



“Uno cuando está dentro de la cancha tiende a tener ese impulso, pero bueno, yo creo que los resultados no se dieron como queríamos y tampoco fueron justos porque el equipo jugó bien en algunos partidos, se merecía ganar y en el último minuto por alguna circunstancia nos hacían un gol, así que se queda esa espina, pero hay que aprender de esos errores y continuar para seguir mejorando”, señaló.



-Después de lo sucedido en Morelia, ¿qué se dijeron entre ustedes que los llevó a derrotar a Tijuana?



“Obvio que la autocrítica está siempre, bueno más que nada después de un resultado de esos. Lo hablamos, sabíamos que estuvimos muy mal en todas las líneas, tanto en ataque como en defensiva, estuvimos mal y teníamos que revertir esa situación porque la verdad no es la imagen que estaba dando el equipo”, respondió Rolán.



“Fue un partido que entramos desconcentrados y nos tomaron de sorpresa, pero yo creo que esa no es la imagen del equipo, la imagen que ha dejado en los anteriores partidos, así que necesitamos revertir esa situación y mostrar el verdadero equipo que somos”, agregó el sudamericano.



-¿Cómo te has sentido en el futbol mexicano?



“Me siento muy bien aquí, muy a gusto con el equipo, con la gente también. Como he dicho anteriormente estoy contento de estar aquí en Juárez e intento dar lo mejor cada día para ayudar al equipo y para que la gente también esté contenta. Se trata de eso, así que de momento estoy contento de estar aquí”, concluyó.