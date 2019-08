Marco Tapia / El Diario



Tendrá Bravos dos alineaciones Para cuidar el rendimiento de sus jugadores, Gabriel Caballero utilizará un cuadro diferente en cada torneo Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 08 agosto 2019 | 06:00

Con el objetivo de rendir en los dos torneos (Liga MX y Copa MX) el entrenador de Bravos, Gabriel Caballero, aseguró que la dinámica que se implementará será la misma que se realizó esta semana, con un once titular distinto para cada una de las dos competiciones.



“Esto está más que claro, que siempre vamos a utilizar dos equipos y más cuando hay poco tiempo de recuperación; es muy difícil, el clima es muy pesado, entonces hay que cuidar a los jugadores, además de que ante Venados tuve que hacer nuevamente dos cambios por lesión”, comentó el estratega del equipo fronterizo.



Pese a que la lesión de Flavio Santos y Gabriel Hachen no es de preocuparse, Caballero señaló que se tiene que cuidar a los futbolistas en ese aspecto, como ya ocurrió en el juego contra Santos, en el que anticipadamente salieron del partido Edy Brambila y Jonathan Lacerda.



“Por estas razones necesitamos poner a ritmo a todos los jugadores, que todos estén a la par, para cuando sea necesario en cualquiera de los dos torneos”, señaló el timonel del conjunto de Bravos.



Caballero manifestó que se tiene que seguir buscando el ritmo de partido en cada uno de los jugadores, ya que no es lo mismo entrenar que jugar.



Con respecto al debut de Owen Guerrero y Roberto Alderete, jugadores canteranos del club, el director técnico argentino expresó que la idea es darle la oportunidad para que tengan el rose, se adapten y se acostumbren.



“Con Enrique Palos ya lo tuvimos atajando en la Sub-20 contra Toluca y también él tendrá que ir agarrando ritmo; tuvo una buena actuación con Venados y lo más importante es que vaya teniendo actividad, que se sienta al cien por ciento para poder utilizarlo en los dos torneos”, declaró el entrenador argentino.



El próximo sábado 10 de agosto, en actividad de la jornada cuatro de la Liga MX, Bravos visita a Cruz Azul.



“Al margen de la situación de Cruz Azul, nosotros tenemos que seguir mejorando, seguir afinando al equipo y hacer un buen partido. Sabemos de la calidad de Cruz Azul, y aunque el otro día perdieron, el siguiente juego será muy diferente”, sentenció Caballero.