Sumidos en la oscuridad

domingo, 03 noviembre 2019 | 06:00

Después de la caída sufrida a media semana en Morelia (4-1) los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17 reciben hoy a las 11:30 horas a los Xolos de Tijuana, en acciones de la fecha 17 de la Liga MX.



Luego de presentarse en el banquillo del equipo juarense en el duelo en contra de Monarcas, el entrenador Gabino Amparán tendrá este día su primer juego en el área técnica aquí en casa, ya que en el partido anterior ante Chivas no pudo hacerlo por no tener el registro.



Cumplido con este trámite administrativo el estratega podrá aparecer en la banca, cerca de sus dirigidos.



El tropiezo que tuvo en Morelia dejó a Bravos en el último lugar de la tabla general con 10 unidades.



Son tres partidos los que tiene todavía por realizar, si Bravos es capaz de ganar los tres juegos en los 90 minutos reglamentarios y también la unidad extra en la tanda de penales, podría llegar a los 22 puntos, pero de todas formas no abandonaría el sótano, porque Pumas, América y Tigres ya contabilizan esos 22 tantos.