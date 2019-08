Tomada de Facebook



Sufren primer revés Bravos FC Juárez categoría Sub-17 caen 3-2 ante ‘La Franja’ del Puebla, en actividad de la séptima jornada del Apertura 2019 Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 30 agosto 2019 | 06:00

En un primer tiempo para el olvido, los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17 cayeron 3-2 ante ‘La Franja’ del Puebla, en actividad de la séptima jornada del Apertura 2019 de la Liga MX, que se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Los Olivos.



Derek Gómez se encargó de abrir el marcador al minuto 18 de acción. No terminaba de asimilar el primer golpe el equipo juarense, cuando Emiliano García, apenas 60 segundos después de la primera anotación puso el 2-0.



Sin ofrecer su mejor futbol, el conjunto fronterizo no lograba despertar en la primera media hora de partido y al 31 de tiempo corrido, de nueva cuenta Gómez apareció para poner el tercer gol.



Fue en la parte complementaria en la que el equipo juarense reaccionó al castigo para ponerse en el marcador con dos goles, que no fueron suficientes para alcanzar a los Camoteros.



El primer gol de Bravos fue obra de Bryan Osuna, al minuto 85, la segunda anotación llegó al 89 con César Landeros como el autor.



Con este resultado el cuadro juarense de la categoría Sub-17 tuvo su primera derrota del torneo, luego de que en cuatro juegos anteriores registró un triunfo y tres empates.



El próximo partido del cuadro que dirige Omar Gómez será el domingo uno de septiembre contra los Rayados de Monterrey a partir de las 11:30 de la mañana en el Complejo Bravos.