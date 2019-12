Cortesía Bravos FC Juárez



Sostendrán tres amistosos Por el momento son tres juegos los que Bravos de Juárez tiene amarrados como parte de la pretemporada que a partir del lunes 16 de diciembre se traslada a Querétaro Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 12 diciembre 2019 | 06:00

Por el momento son tres juegos los que Bravos de Juárez tiene amarrados como parte de la pretemporada que a partir del lunes 16 de diciembre se traslada a Querétaro.



Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Gallos Blancos de Querétaro y Zacatepec, serían los rivales del conjunto juarense en esta fase.



“El juego ante Correcaminos será el 23 de diciembre; con Querétaro el partido está programado para el 28 y el 30 enfrentamos a Zacatepec, pero existe la posibilidad de una modificación para el primer partido que vamos a ponerlo a consideración de Gabriel Caballero y su cuerpo técnico para enfrentar a otro rival, pero en eso estamos”, comentó Álvaro Navarro, presidente deportivo de Bravos.



El dirigente señaló que se tenía pensado realizar un partido de preparación aquí en Ciudad Juárez ante las Águilas del América.



“Ya no se pudo lograr, pero nosotros teníamos toda la intención, Pablo Metlich ha hecho una gran planeación con todo el cuerpo técni co nosotros, para poder cerrar aquí con un partido el 5 de enero, pero desgraciadamente el equipo que teníamos amarrado era el América y por su ingreso a la gran final y las fechas en las que se llevarán a cabo los dos juegos, no será posible este juego aquí en casa”, aseguró Navarro.



El directivo declaró que se están buscando otras alternativas para cerrar la pretemporada con un partido aquí en casa ante un rival por definir.