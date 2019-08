‘Son sólo rumores’: Navarro

Tomada de internet



viernes, 30 agosto 2019 | 06:00

Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de los Bravos de Juárez, señaló que el club está en busca de un refuerzo de calidad, pero no confirmó que el elegido sea Diego Alejandro Rolán, luego de los rumores sobre el posible jugador extranjero que llegaría al club fronterizo y con el que quedarían cubiertas las plazas de elementos foráneos.



“Son sólo rumores, especulaciones, la verdad es que nosotros queremos un jugador de mucha calidad, como la que tiene Rolán, estamos buscando jugadores de ese nivel, pero tenemos varios candidatos no a uno solo. Tenemos hasta el 5 de septiembre para definirlo”, comentó el directivo del FC Juárez.



Con prácticamente una semana para el cierre de registros dentro de la Liga MX, los rumores crecen conforme se acerca la hora de la finalización del período de altas.



Ahora el que suena fuertemente para llegar a la frontera es el delantero uruguayo de 26 años, Rolán Silva, quien ya se encuentra en suelo mexicano.



“Cuando hayamos elegido al jugador, tenlo por seguro que lo daremos a conocer a los medios y sobre todo a nuestra afición. Estamos buscando un jugador de gran nivel, pero no tenemos nada todavía. Lo que sí es seguro es que vamos por un refuerzo más”, puntualizó Navarro.



Se especuló que el jugador sudamericano llegaría al América, pero fue desmentido por el propio entrenador Miguel Herrera y por el mismo representante de Rolán Silva.



El jugador y su agente Gerardo Rabadja ya están en México, y fue el representante quien descartó al América como destino de Rolán, y de acuerdo con el diario AS los dos equipos interesados en el jugador son Tigres UANL y Bravos de Juárez.



El atacante charrúa, que pertenece al Deportivo la Coruña, ha estado cedido al Deportivo Alavés y al Leganés de España.



Dentro de su trayectoria en Europa ha jugado en el Bordeaux de Francia y en su país, Uruguay, militó con el Defensor Sporting.



Hace unos días, medios nacionales e internacionales hablaron de otro jugador uruguayo que podría arribar a Bravos.



Dichos medios señalaron que el defensa Fabricio Formiliano podría ser el nuevo refuerzo de Bravos para esta temporada.



Capitán del Peñarol de Uruguay, el jugador de 26 años sería el último refuerzo de la escuadra juarense, pero tampoco se ha confirmado por la directiva.