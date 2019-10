Sin margen de error

Tomada de internet



Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 12 octubre 2019 | 06:00

Con la urgencia de ganar y ya no dejar escapar puntos, los Bravos de Juárez se meten este día al estadio Caliente para enfrentar a los Xolos de Tijuana en actividad de la jornada 14 de la Liga MX de la categoría Sub-15.



La confrontación fronteriza está programada para dar inicio a las 11 de la mañana (tiempo de Ciudad Juárez).



Durante estos días previos al compromiso en contra de Xolos, jugadores del conjunto juarense anticiparon que para poder meterse a zona de liguilla necesitan ganar los cinco juegos que le restan al rol regular, además de esperar combinaciones con resultados de otros partidos.



“El grupo está comprometido, ahora viene una visita a Tijuana para enfrentar a los Xolos, sabemos que no será fácil, pero tenemos que buscar la victoria, ya que si queremos estar del otro lado tenemos que ganar los cinco juegos que restan y esperar otros resultados”, sentenció Jesús Reyes Martínez, autor del gol con el que Bravos rescató el empate ante Puebla la jornada pasada.



Con la igualada ante ‘La Franja’, la escuadra fronteriza llegó a diez puntos en el Torneo Apertura 2019, pero se mantiene en el penúltimo lugar del Grupo 1, solamente por encima de Veracruz que contabiliza ocho unidades.



“El empate con Puebla nos dejó un mal sabor de boca porque teníamos el juego controlado. La idea y la confianza de mis compañeros era ganar ese partido y finalmente no se nos dio”, comentó Reyes.



Desde el pasado 31 de agosto que los dirigidos por Anuar Gómez no consiguen el triunfo.



La ocasión más reciente que el cuadro juarense se quedó con los tres puntos fue en la octava fecha en la que se impuso en calidad de visitante 4-0 a Tiburones Rojos del Veracruz.



El rival en turno marcha en el quinto puesto del mismo pelotón, con una cosecha de 15 unidades, producto de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.



Los Xolos llegan a este duelo precedido de un descalabro ante Toluca por la mínima diferencia; con ese mismo marcador (1-0) el cuadro de Tijuana ganó su más reciente partido en casa ante Veracruz.