Sin bravura

viernes, 01 noviembre 2019 | 06:00

Los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17 cayeron 4-1 ante Monarcas Morelia; en la serie de penales también fallaron el cuarto disparo y no pudieron sumar en la jornada 16 de la Liga MX.



Tras librar la primera media hora con una buena dinámica, al minuto 33 el cuadro michoacano abrió el marcador por conducto de Andrés Montaño y a partir de ahí el partido fue otro totalmente distinto.



La primera anotación de Monarcas contó con una alta complicidad por parte del portero Martín Torres, ya que la pelota pasó entre él y el poste que cubría. Si bien el disparo lo sorprendió, la cobertura no fue la idónea.



Bravos no terminaba de asimilar el primer gol cuando recibió la segunda anotación, apenas dos minutos después.



Al 35 de acción Axel Silva remató de cabeza un centro que llegó por la lateral de la izquierda, cuando se encontraba a un metro del área chica con una tibia marca de un defensivo de Bravos.



Monarcas le dio rumbo definitivo al encuentro con su tercer gol, el segundo de Andrés Montaño, al 55 de tiempo corrido, luego de contrarrematar una atajada del arquero Torres a un disparo de Axel Silva.



El equipo juarense logró descontar al minuto 82 con el gol de Steven Chiu, que ingresó de cambio al 74.



Dos minutos después el golpe de autoridad lo dio César Gallo con el cuarto gol de Morelia que selló el triunfo purépecha.



Éste fue el primer juego que el entrenador Gabino Amparán dirige desde el banquillo, ya que la jornada pasada cuando se enfrentaron a Chivas tuvo que estar a distancia dando las órdenes, debido a que no había llegado el registro por parte de la Liga MX.