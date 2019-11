Sierra pone a punto a Bravas

Cortesía FC Juárez femenil



viernes, 29 noviembre 2019 | 06:00

Gustavo Sierra, quien fue entrenador de los Indios de la UACJ en Segunda División, es el encargado de llevar por buen camino la preparación física de las Bravitas de Juárez, quienes mantienen por segunda semana la pretemporada de cara al Clausura 2020 de la Liga MX femenil.



Dadas las condiciones del torneo anterior y lo precipitado que fue el formar el equipo en tan poco tiempo, no se tuvo oportunidad de realizar el trabajo físico, por lo que ahora más que nunca las Bravas buscan aprovechar el tiempo y no quitan el pie del acelerador para llegar en buenas condiciones a la siguiente campaña.



El encargado en realizar todo el trabajo de pretemporada es el preparador físico, Sierra Muñiz.



“A grandes rasgos, los objetivos serían dos, el primero sería trabajar para que durante la pretemporada y durante todo el campeonato las jugadoras no se lesionen, que sería lo más importante; hacer un trabajo para prevenir todo tipo de lesiones con trabajo de fuerza, flexibilidad y de resistencia aeróbica”, declaró.



“El segundo objetivo es que desarrollen al máximo su capacidad físico-atlética para que les permita durante los partidos poder soportar la intensidad durante los 90 minutos”, agregó el exentrenador de la tribu universitaria.



Sierra destacó que ciertos detalles que no se trabajaron el semestre anterior impactó sobre el rendimiento del equipo en el Apertura 2019.



“El club se formó de manera rápida, no tuvieron un trabajo de pretemporada y es justo la etapa que nos permite poder aguantar los 90 minutos de un partido, en este caso tuvieron dos semanas de visorías, se inició el torneo y prácticamente no se tuvo tiempo que nos permitiera soportar tal ritmo”, dijo.



Durante su estadía como entrenador de Indios de la UACJ, a lo largo de prácticamente 200 días, Gustavo Sierra dirigió 18 juegos oficiales, incluidos los partidos de Liguilla del Torneo Clausura 2013.



Obtuvo siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas.



Cuando faltaban cinco días para el inicio del Torneo Apertura 2014, presentó su renuncia.



Ahora bajo su supervisión, las Bravas continúan trabajando y sólo están a la espera de la llegada de algunos refuerzos para contar con el plantel completo de cara al Torneo Clausura 2020.