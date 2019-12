Tomada de Twitter



Se une a Bravitas Con trayectoria en la Liga MX femenil y experiencia mundialista universitaria, la defensora coahuilense Alejandra Balderas Sorchini, exjugadora de Rayadas de Monterrey y Águilas del América, quien entrena con el equipo en esta ciudad, será nuevo refuerzo de las Bravas FC Juárez. Alfonso Ocón Guevara / El Diario

martes, 17 diciembre 2019 | 06:00

“Me siento muy contenta, feliz, comprometida y con muchas ganas de poder hacer grandes cosas”, expresó Sorchini luego del entrenamiento de ayer. La futbolista viene de vivir una aventura en República Dominicana al participar en el programa Exatlón, edición Estados Unidos, junto con la jugadora de Chivas Norma Palafox y ahora estará de regreso en las canchas.



Su último club fue el Atlas de Guadalajara en el Clausura 2019.



“Ya tenía muchas ganas de regresar. Hubo una etapa en la que me quedé como estancada y me sentía frustrada, pero ahora vengo con mucha actitud y muchas ganas de trabajar”, comentó la jugadora de 25 años.



Balderas ya sabe lo que significa ser campeona en la Liga MX femenil, pues en el Apertura 2018 levantó el trofeo con el América al vencer a Tigres en la final.



Además formó parte de la Selección Mexicana Universitaria que asistió a la Universiada Mundial de Nápoles 2019, junto con la fronteriza Atzimba Casas, ahora ambas reforzarán a las Bravas.



“Las compañeras me han tratado muy bien, me han acogido de la mejor manera, me estoy acoplando a su estilo de juego, todo ha sido excelente”, manifestó.







BAJAS EN EL EQUIPO



La delantera Flor Rodríguez, quien no ha se observado durante los entrenamientos no está incluida en la lista de 29 jugadoras que realizan la pretemporada, por lo que se sumaría a Karen Loya como otra de las bajas en el conjunto fronterizo.



Tampoco aparecen otras jugadoras que participaron en el Apertura 2019 como las arqueras Pamela Cano y Elizabeth Castro.



En el lugar de Castro estará Karla Apodaca, reclutada en las visorías que se realizaron en Chihuahua y quien tuvo su primer día de entrenamiento ayer con las Bravas.



Apodaca y Gabriela Machuca podría sumarse la arquera Anjuli Ladrón De Guevara, jugadora de Tigres de la UANL, quien se une a los rumores o posibilidades que reforzarían a las Bravas, pues la directiva ya contactó a la guardameta, informaron fuentes cercanas al equipo quienes hablaron bajo el anonimato.

Futbolistas en pretemporada

- Gabriela Machuca

- Karla Podaca

- Karen Lara

- Alejandra Sorchini

- Melissa Sosa

- Cinthia Jiménez

- Emili Bautista

- Celeste Vidal

- Lourdes de León

- Alexandra Aguilar

- Georgina Peralta

- Naylea Martínez

- María Magaña

- Brenda Alvarado

- Kimberli Goytia

- Cindy Caro

- Gabriela Ibarra

- Verónica Pérez

- Paola Guzmán

- Daniela Reza

- Estefania Rodriguez

- Atzimba Casas

- Silvia Elicerio

- Karen Fileto

- Jessica Vázquez

- Angélica González

- Vanesa Ochoa

- Dayana Navarrete

- Lizette Calderón