Se preparan Bravitas para recibir al Atlas Mañana tendrán la visita del equipo jalisciense Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 15 agosto 2019 | 06:00

De cara a su duelo de mañana ante el Atlas, el equipo de las Bravas mantiene los entrenamientos a tope, en busca de sumar en casa los tres puntos que se le han negado en dos anteriores encuentros que sostuvo en el estadio Olímpico Benito Juárez.

El conjunto fronterizo recibirá este viernes a la escuadra rojinegra, equipo que no podrá contar con una de sus defensas titulares, Alejandra Franco.

La zaguera del Atlas fue suspendida un partido por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol “por malograr una oportunidad manifiesta de gol a un adversario que se dirige hacia la portería contraria del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre”.

El plantel fronterizo sabe de lo importante de este partido en casa, pues todavía no logra sumar su primera victoria en el campeonato, por lo que obtener los tres puntos es prioridad.

La defensa Martha Sáenz habló acerca de lo difícil que fue el partido de la pasada jornada en contra de Puebla.

“La verdad el lugar estaba muy pesado, se hizo lo que se pudo, pero no se dio el resultado esperado, pero aprendimos también de ese partido” menciono la jugadora juarense.

Sáenz Meza expresó que estas semanas de competencia han sido de aprendizaje, sobre todo para ella y algunas de sus compañeras que recién debutan en la Primera División.

“En cada partido entregarlo todo, ser más intensas y cada partido, cada rival no enseña algo diferente y pues a seguir trabajando con el grupo. He agarrado un poquito más de confianza y he conocido a mis compañeras dentro del campo, es muy diferente del entrenamiento a el campo y la verdad hay más confianza en mí”, dijo Martha.

Bravas contabiliza dos puntos, producto de dos empates (ante León 1-1 y Atlético San Luis 0-0) y tres derrotas (Santos, 3-0; Monarcas Morelia, 2-1 y Puebla, 3-1).

Las Rojinegras del Atlas vienen de empatar a uno con las Águilas del América, con lo que llegó a cinco unidades en el torneo; tienen una victoria, dos empates y la misma cantidad de descalabros.