Se caen juegos

Cortesía FC Juárez femenil



miércoles, 18 diciembre 2019 | 06:00

Por razones de distancia y logística es prácticamente un hecho que las Bravas de Juárez no podrán realizar los dos partidos de preparación en contra de equipos de la misma Liga MX como se había presupuestado como parte de la pretemporada.



Estaban programados dos juegos ante la escuadra de Santos Laguna, pero finalmente los duelos no fueron amarrados entre ambas directivas.



“Me notificaron que el juego ante Santos no se podrá llevar a cabo, tentativamente estaba para el viernes, íbamos a salir el jueves, el equipo Santos estaba listo, pero me comentaron que el viaje no es posible por un tema más bien administrativo”, comentó el entrenador del equipo femenil, Gabino Amparán.



El estratega recordó que a la directiva se le habían solicitado dos juegos ante conjuntos de Primera División, pero hasta el momento no ha sido posible.



“Ayuda jugar en contra de equipos de la misma Liga porque nos permite medirnos y eso nos ayuda. La realidad es que nadie quiere venir por la lejanía; le habíamos pedido a Santos que nos pagara la visita y no podrá por los tiempos, y nosotros no podremos salir a jugar fuera de casa”, declaró el timonel del cuadro fronterizo.



Ayer el equipo trabajó a doble sesión. Por la mañana entrenó en cancha y por la tarde lo hizo en el gimnasio.



“Vamos a hacer partidos aquí, pero definitivamente no del nivel que pretendíamos; enfrentaremos a equipos de la localidad y con eso buscaremos completar el trabajo de pretemporada”, manifestó.



Quien anhela que empiece a rodar el balón es Alexandra Aguilar, la jugadora de Dallas, Texas que llegó al FC Juárez Femenil desde el torneo anterior, pero no tuvo actividad y ahora está ansiosa de poder realizar se debut en el máximo circuito.



“Primero que nada, me siento muy feliz después de esperar seis meses practicando con el equipo, observando cómo teníamos que jugar, estoy muy emocionada de participar oficialmente en pocas semanas cuando empiece finalmente la temporada”, dijo la futbolista.



La lateral mexicoamericana sabe el reto que implica el jugar en la Liga MX, pues vivió prácticamente todo el torneo desde fuera y pretende que no se repita lo que aconteció el semestre anterior:



“Mi objetivo es tratar de ser titular en cada partido, tratar de jugar los 90 minutos cada juego, además, clasificar a la liguilla, estar cerca de Monterrey, Tigres y América; espero trabajar duro para serle útil a mis compañeras y tener buena comunicación para entendernos dentro y fuera del campo para que podamos estar cerca de las finales”, expresó.