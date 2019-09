Santos, nada serio

Cortesía Bravos



miércoles, 18 septiembre 2019 | 06:00

La contractura que sufrió Flavio Santos en el duelo ante ‘La Fiera’ y que lo obligó a abandonar el terreno de juego al minuto 69, cuando Bravos mantenía la mínima ventaja, no es de gravedad.



El futbolista mexicano entrenó ayer al parejo de sus compañeros, con la firme intención de ser de nueva cuenta titular en el 11 inicial que presente Gabriel Caballero el domingo contra Veracruz.



“Estoy bien, trabajando al parejo con el resto del equipo, fue más bien un calambre o un tipo de contractura leve, pero ya entrenamos al parejo”, comentó Santos Carrillo.



El debut de Diego Rolán en el futbol mexicano se dio precisamente en un tercer cambio obligado por la salida por lesión de Flavio.



Ayer los Bravos regresaron a los entrenamientos en casa, luego de un día de descanso, ya que después del partido ante León, el grupo durmió allá y el regreso a la frontera fue hasta la noche del domingo.



La mañana del martes el conjunto juarense trabajó en el Complejo Bravos aspectos regenerativos y futbol en espacios reducidos, ya pensando en el duelo ante Veracruz.



“El equipo no ha mantenido los 90 minutos al parejo, por distintas circunstancias no logramos cerrar bien los partidos y al final termina costándonos”, dijo el playera 17.



Este mes en particular el cuadro fronterizo tiene bastante actividad. En la segunda mitad de septiembre los Bravos tendrán tres partidos de Liga MX, además de un último juego de Copa MX, a principios de octubre.



La tripleta de confrontaciones en Liga comienza el domingo 22 de septiembre cuando reciban a los Tiburones. Después viene el club América, el miércoles 25 de septiembre. En el último fin de semana visitan a Necaxa.



“Tenemos que tener cuidado; a todos los equipos debemos guardarle un respeto. Para nosotros es importante sacar los tres puntos, además de hacer un buen papel, ya que en casa tenemos que hacernos fuertes”, dijo el mediocampista.