Marco Tapia / El Diario



Rompen filas Álvaro Navarro, directivo de Bravos FC Juárez, asegura que el equipo hizo un gran torneo y anuncia que buscarán cuatro o cinco refuerzos Eduardo Morán / El Diario

martes, 26 noviembre 2019 | 06:00

Como “un gran torneo” calificó el presidente deportivo de los Bravos, Álvaro Navarro, al primero que tuvo el FC Juárez en la Primera División del futbol mexicano, a pesar de que los resultados no se dieron como hubieran esperado, pero al mismo tiempo consciente de que no sería fácil esta primera experiencia.



Ayer, en conferencia de prensa posterior a que el equipo juarense rompió filas para tener unos días de vacaciones, Navarro habló también del posible número de refuerzos que llegarán para el Clausura 2020, del balance de los equipos inferiores y el femenil, de la planeación de la pretemporada, así como de su postura en relación a la pretensión de reducir el número de jugadores extranjeros en el futbol mexicano.



“Definitivamente sabíamos que nos iba a costar trabajo, hablando por el primer equipo, no obstante que los resultados no se dieron yo creo que hicimos un gran torneo, hicimos un gran torneo porque estamos arrancando en una liga muy competitiva, una liga en donde estamos compitiendo contra instituciones que tienen 100 años, 80 años, 70 años, nosotros tenemos simplemente 130 días”.



En ese sentido, Navarro dijo que si bien les hubiera gustado sumar los puntos que les hicieron falta para entrar a la Liguilla, ellos rescatan el gran trabajo que hizo Gabriel Caballero con el grupo de profesionales que trabajaron con ellos.



Aunque no quiso anticipar más información en relación a los refuerzos, el directivo declaró que traerán entre cuatro y cinco jugadores, igual de importantes que los que trajeron para el Apertura 2019, algunos de los cuales, como Darío Lezcano, está blindado porque es propiedad del club y de los demás tienen la manera de asegurarlos porque hay la opción de compra.



A diferencia de lo que fue el armado del equipo para el torneo que recién terminó, Navarro señaló que para el próximo el tiempo no los hace verse presionados y con urgencia de contratar jugadores.



“Porque lo hemos planeado, lo hemos venido trabajando, entonces finalmente más que urgencias son decisiones de Gabriel apoyadas por nosotros como directiva para que realmente tengamos un equipo como el que acaba de decir Gabriel, muy competitivo”.



De la pretensión de reducir el número de extranjeros en los equipos del futbol mexicano, Navarro fue claro al decir que por ahora ellos de entrada no están de acuerdo porque son una institución que apenas inicia en la Liga MX y así se lo hizo saber recientemente a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.



“Entonces una explicación que yo le decía a Yon de Luisa es que quién nos va a facilitar, y más a la mitad de un torneo, o quién nos va a vender o quién nos va a traspasar futbolistas mexicanos. Entonces sí estamos de acuerdo en bajar los extranjeros, pero que sea gradualmente con un programa y un plan en donde primero venga todo lo que es la capacitación, todo el crecimiento con una sola línea”.



El directivo agregó que por eso la institución juarense que él preside le apuesta mucho a la formación de jugadores, con un fuerte programa de fuerzsa básicas a cargo de Eliud Ruiz, además de que el mismo entrenador Caballero gusta de dar oportunidad a los jóvenes.



“Entonces se va a seguir trabajando y gradualmente tenemos que ir bajando los extranjeros, pero cuando el futbol mexicano y los equipos estemos preparados”, resaltó Navarro.



De las divisiones inferiores y del equipo femenil, dijo que todos los equipos van a pasar por un proceso de renovación, por un proceso de mejora, un proceso de inclusión de jugadores y jugadoras que hagan a los equipos más fuertes.

La pretemporada

Luego de romper ayer filas, la directiva de los Bravos del FC Juárez informó que los jugadores tendrán dos semanas de descanso y deberán reportar a partir lunes 9 de diciembre para dar inicio a la pretemporada de cara al torneo Apertura 2020, segundo en la historia del equipo en el máximo circuito del futbol mexicano.



Entre el 10 y el 14 de diciembre se realizarán los exámenes médicos y físicos.



Del 15 al 31 del próximo mes estarán en Querétaro para realizar la pretemporada, en unas instalaciones de primer nivel que cuentan con la infraestructura necesaria para los trabajos que el cuerpo técnico quiere realizar, según dijo Navarro.



Los días 24 y 25 de diciembre descansarán por la Navidad y quienes tienen familia en Juárez regresarán a la frontera, para volver a Querétaro el día 26.



En esta pretemporada los Bravos tendrán cuatro partidos amistosos, que serán los días 20, 23, 28 y 30 de diciembre. Por ahora se sabe que dos de ellos serán contra los Gallos del Querétaro y los Panzas Verdes de León. Y el 12 de enero dará inicio el Clausura 2020 para los juarenses, cuando reciban a los Rojinegros del Atlas.

Programación

9 de diciembre, reportan jugadores para pretemporada



10 al 14 de diciembre,



exámenes médicos y físicos



15 al 31 de diciembre,



pretemporada en Querétaro



24 y 25 de diciembre, receso por Navidad



20, 23, 28 y 30 de diciembre, partidos amistosos



12 de enero, primer partido del Clausura 2020 vs Atlas en el estadio Olímpico Benito Juárez