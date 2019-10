Cortesía Bravos FC Juárez



Sub–17 Releva Amparán a Gómez Con la idea de mantener el proceso de formación de los jugadores, pero al mismo tiempo generar un equipo competitivo, fue presentado ayer Gabino Amparán como el nuevo entrenador de Bravos del FC Juárez, categoría Sub-17 Eduardo Morán / El Diario

martes, 22 octubre 2019 | 06:00

Con la idea de mantener el proceso de formación de los jugadores, pero al mismo tiempo generar un equipo competitivo, fue presentado ayer Gabino Amparán como el nuevo entrenador de Bravos del FC Juárez, categoría Sub 17, en sustitución de Omar Gómez.



Amparán, originario de Ciudad Jiménez, pero juarense por adopción como él mismo se llama, fue jugador profesional con las Cobras de Ciudad Juárez, además de que dirigió en la Primera División a los Indios de Juárez justo en los últimos meses del equipo en el máximo circuito.



Amparán señaló durante su presentación que buscará transmitir toda su experiencia a los jóvenes de este equipo que, aunque están en una etapa formativa también tienen que ser competitivos.



“Son categorías formativas, aunque ya están en la etapa de introducción al alto rendimiento, donde ya hay una exigencia también de resultados y no nada más de formación y desarrollo del propio futbolista en lo individual”, declaró Amparán.



El nuevo entrenador de los Bravos Sub 17, agregó que estas categorías son etapas en donde el jugador tiene que asimilar que está en un nivel importante, que tiene que rendir resultados, además de su proceso de formación que continúa por tres, cuatro años hasta su consolidación como futbolista profesional.



Amparán dijo que él trabajará con estos chicos con la idea de que cada uno de ellos llegue en el futuro a debutar en el profesionalismo.



“Siempre pensando que todos y cada uno de ellos tiene que llegar a Primera División, sabiendo que el futbol profesional es muy selectivo, que de mil no llega ni uno, porque así es, es la realidad. Son los espacios que hay para jugar en Primera División, pero nuestro trabajo siempre tiene que ser bien hecho, con calidad y pensando de que todos y cada uno de ellos tiene la capacidad y hay que desarrollarla para que lleguen a jugar en Primera División, no lo sé si lleguen por lo selectivo que implica el futbol profesional”, apuntó.



El exjugador y ahora también capacitador de entrenadores, árbitros y preparadores físicos, dijo estar muy satisfecho por integrarse a este proyecto, al que le aportará su granito de arena desde la división en la que le toca estar.



Sin embargo, fue claro al señalar que esto no es magia y que los malos resultados que ha tenido el equipo Sub 17 no se resuelven de la noche a la mañana.



“Esto no es magia, esto es un proceso, es un trabajo. Mi compromiso inmediato es por 20 entrenamientos, que son los que se darían de aquí al último partido contra Tigres de local, vamos a tener 20 entrenamientos, cinco partidos oficiales y un partido amistoso”, dijo.



El debut de Gabino como técnico Sub 17 será este fin de semana ante las Chivas.