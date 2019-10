Agencia Mexsport



Relampagueante regreso Cumplido su llamado con el Tri, Joaquín Esquivel reportó ayer con Bravos; espera dejar atrás una lesión que le impidió jugar contra Trinidad y Tobago y ver acción este domingo contra San Luis Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 04 octubre 2019 | 06:00

Ya de regreso en la frontera, con pocas horas de descanso y un trajín bastante evidente, José Joaquín Esquivel, jugador de los Bravos de Juárez, espera estar listo y recuperado al cien por ciento para tener participación el próximo domingo 6 de octubre ante el Atlético San Luis, en actividad de la fecha 13 de la Liga MX.



Pese a que no vio minutos con la Selección Nacional Mexicana que derrotó 2-0 a Trinidad y Tobago, el futbolista de 21 años cumplió con una concentración muy breve que le demandó entre otras cosas dormir muy poco y viajar bastante.



Después del partido en Toluca el grupo tricolor volvió al hotel de concentración ahí mismo en el Estado de México.



En el caso de Esquivel no durmió más de cuatro horas, ya que tuvo que retornar a Ciudad Juárez donde reportó con el equipo fronterizo al entrenamiento matutino, ayer jueves.



“Tal vez no fue la semana que yo esperaba, por el tema de algunas molestias que presenté en la rodilla, luego del partido en contra de Necaxa, y que impidió que tuviera participación con Selección Mexicana, pero siempre es importante estar ahí”, comentó el mediocampista del equipo fronterizo.



Esquivel no fue parte del 11 titular que presentó Gerardo Martino ante Trinidad y Tobago, como tampoco fue considerado para ser uno de los cinco cambios que se realizaron durante el encuentro, pero espera que la situación cambie radicalmente el 12 de octubre cuando la Selección Mexicana Sub-22 enfrente a Argentina, en partido de preparación en esta ciudad.



“Muy contento por la noticia de que se va a jugar aquí un partido en la que nos mediremos a Argentina. Es algo que motiva por ser un jugador de Bravos y estar en casa”, dijo.



El ‘Tata’ Martino utilizó el juego ante Trinidad como preparación para estos futbolistas que son parte del proceso que vive el conjunto tricolor, que se perfila para los Juegos Olímpicos ‘Tokio 2020’, por esa razón el grupo tricolor contó con elementos en su mayoría que no superan los 23 años de edad.



“Ya se me hicieron estudios para descartar alguna ruptura y gracias a Dios sólo fue la inflamación, por eso necesité un tiempo de reposo. La idea es estar al cien por ciento para jugar con la Selección Sub-22 tanto aquí en Juárez, como en Pachuca, en dos sedes a los que les tengo muchísimo cariño”, expresó el futbolista originario de Zacatecas.