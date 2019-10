Cortesía Bravos FC Juárez



Regresa a la ‘Bella Airosa’ Este sábado 19 de octubre, cuando Gabriel Caballero regrese a Pachuca, estará en una plaza donde fue un símbolo y como jugador ganó todos los títulos posibles. Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 17 octubre 2019

Luego de militar con Santos de Torreón (1996-1998) Caballero Schiker emigró a Pachuca, club con el que alcanzó la gloria y tocó el plano internacional que posteriormente lo llevó a vestir la playera de la Selección Nacional Mexicana.



“Pachuca es una ciudad donde está mi casa, le tengo un cariño enorme, tengo grandes amigos. Fueron muchos años en esa institución y ha sido algo especial en mi vida. Hace como 15 años, más o menos, fui a jugar como visitante con Puebla, y después no volví a tener esa experiencia de ir de visitante hasta hoy con Bravos”, comentó el estratega de la escuadra fronteriza.



A lo largo de su carrera como jugador Gabriel vivió tres etapas con los Tuzos. La primera de 1998 a 2002, la segunda 2003 a 2004 luego de pasar una temporada con Atlas y la tercera de 2005 a 2009 después de vestir una campaña el uniforme de ‘La Franja’ de Puebla.



“Tengo recuerdos muy bonitos, también algunos tristes porque pasé muchas cosas en esa institución los años que permanecí allá, pero al margen de eso yo me debo completamente a Bravos, al cien por ciento, y quiero ganar ese partido, quiero ganar los tres puntos e iremos a buscarlos”, dijo el timonel argentino naturalizado argentino.



Ayer por la mañana, los Bravos de Juárez continuaron su preparación de cara al duelo de la jornada 14 ante los Tuzos del Pachuca, partido que se jugará el sábado 19 de octubre en el Estadio Hidalgo.



Bajo las órdenes de Caballero, el plantel trabajó en el Complejo Bravos, enfocado ya más en la parte táctica. Gabriel habló sobre lo que espera en el duelo ante los Tuzos.



“Empezó con altibajos, tuvo un repunte, fueron encontrando la conjunción, tienen un buen plantel y una cancha que es difícil. Esperemos que nosotros sepamos controlar los momentos complicados que vamos a tener, porque hay lapsos donde el rival te supera y hay que saber responder. También vamos a tener nuestras opciones y ahí hay que ser contundentes”, expresó.



El entrenador habló sobre algunas de las claves que han quedado como aprendizaje en las pasadas jornadas y que le ha costado puntos a Bravos.



“Es una situación que no es que nos pase sólo a nosotros (recibir goles en los últimos minutos), pasa en todos los partidos, en todas las ligas del mundo y en selecciones. Es un tema que no me gusta que pase, uno se preocupa por lo suyo a pesar de que pasa en todos los torneos”, puntualizó.