Registran a mexicoamericanas

Cortesía FC Juárez femenil



jueves, 12 diciembre 2019 | 06:00

Después de su primer torneo en la Liga MX femenil, las Bravas FC Juárez podrán registrar a las jugadoras mexicoamericanas que se encuentran dentro de la plantilla.



Paola Guzmán, Daniela Reza, Alexandra Aguilar y Atzimba Casas ya podrán tener minutos dentro del terreno de juego en el Clausura 2020, luego de haber entrenado con el equipo durante todo el torneo anterior, en el caso de las tres primeras.



La razón por la que no obtuvieron minutos de juego en el Apertura 2019 fue debido a que no se logró concretar el registro de la manera adecuada, por cuestiones de tiempo, ya que al tratarse de jugadoras con doble nacionalidad se requieren otros documentos al realizar el registro, informó una fuente cercana al club que solicitó el anonimato.



En el caso de la atacante Casas Escudero, quien se incorporó hace algunos días a las Bravas, cuenta con experiencia mundialista universitaria, pues asistió a la Universiada Mundial de China Taipéi 2017 con la Selección Mexicana Universitaria y también compitió en la Universiada Mundial de Nápoles 2019 con el combinado azteca, que terminó en décimo lugar.



La futbolista paseña jugó 305 minutos en total en esta justa mundialista, participó en los cuatro partidos que el equipo mexicano disputó y anotó un gol.



En cuanto a Reza, Aguilar y Guzmán son elementos que ya se encontraban trabajando con el plantel desde el Apertura 2019 y que a partir de la primera jornada del Clausura 2020 ya podrán ser consideradas en las convocatorias del equipo si así lo determina el nuevo director técnico del equipo, Gabino Amparán.



Los registros aún no se visualizan en la página oficial de la Liga MX femenil, pero en las próximas horas se podrá ver a las jugadoras con doble nacionalidad ya registradas con el FC Juárez.