Marco Tapia / El Diario



Recibe FC Juárez a Querétaro Abren la jornada 18, penúltima del Apertura 2019 de la Liga MX femenil Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 01 noviembre 2019 | 06:00

Bravas de Juárez y Querétaro abren la jornada 18, penúltima fecha del Apertura 2019 de la Liga MX femenil.



Todavía con horario similar al centro del país, la escuadra fronteriza recibe al cuadro queretano a partir de las 8 de la noche en el estadio Olímpico Benito Juárez.



El FC Juárez femenil sostendrá su penúltimo partido en casa, ya que el viernes 8 de noviembre también le hará los honores a las Águilas del América, con lo que despedirá su primer torneo en el máximo circuito.



“En términos generales hemos mejorado mucho, el equipo cada vez se acopla más, las jugadoras nos vamos entendiendo mejor dentro del campo, pero creo que son algunas desatenciones las que nos llevan a tener un resultado negativo, como nos pasó en Veracruz”, comentó Vanesa Ochoa, delantera del conjunto juarense.



El pasado lunes las Bravitas cayeron 3-1 ante el conjunto escualo, se habían puesto al frente en el marcador con el gol de Flor Rodríguez.



Este día reciben a un rival que también quedó fuera de toda posibilidad de acceder a la siguiente fase de la campaña, a la que únicamente avanzan los ocho mejores equipos.



Con 19 unidades, a lo máximo que aspira el equipo de Querétaro es a la obtención de 25 puntos, si es capaz de ganar los dos partidos que le restan, pero aunque consiga esos tantos no podrá alcanzar al número ocho de la tabla general, que por el momento es Chivas y tiene 27.



Hace ya algunas jornadas Bravas se olvidó de meterse a Liguilla, ya que solamente ha ganado un partido, a cambio de tres empates y 12 descalabros.



“Quedan dos juegos, sabemos que ya no podemos calificar, pero ahora lo que buscamos es subir de posición en la tabla general, ya no podemos estar entre los primeros ocho, ahora nuestro objetivo es no quedarnos donde estamos actualmente y sumar esos seis puntos que quedan”, señaló Ochoa.



Las dirigidas por David Aponte solamente están por arriba de las Centellas del Necaxa, que en la pasada jornada consiguieron su primera victoria de la campaña y están a un punto de Bravas.



“En lo personal yo estoy contenta porque he cumplido mi sueño de jugar profesionalmente. Cada vez que entró al campo doy lo mejor de mí, espero que en estos dos juegos que nos quedan se me brinde la oportunidad de entrar”, expresó la atacante del equipo fronterizo.