Histórico: primer triunfo fuera de casa ¡Rayos! Derrotan Bravos FC Juárez a domicilio 1-0 a los Tuzos del Pachuca Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 20 octubre 2019 | 06:00

Mauro Fernández regresó a la actividad y lo hizo para marcar su segundo gol del torneo y entregarle a los Bravos de Juárez una histórica primera victoria en calidad de visitantes, al imponerse 1-0 a los Tuzos del Pachuca, en actividad de la jornada 14 del Apertura 2019 que marcó el debut de Javier Nevárez en Liga MX.



Se jugaba el primer minuto de la parte complementaria cuando Darío Lezcano encaró a un defensivo, se lo llevó por piernas y puso el pase filtrado a Fernández, quien sacó derechazo cruzado dentro del área grande para vencer al portero Rodrigo Rey.



El delantero de origen argentino sigue haciendo historia en el club fronterizo, ya que también fue el que marcó el primer gol de Bravos en la Primera División.



Fernández anotó en el triunfo de 2-0 sobre Toluca, el 4 de agosto, en la tercera jornada de la presente campaña.



Anoche en el estadio Hidalgo el árbitro hizo sonar su ocarina, pero los jugadores de ambos equipos no se movieron, así estuvieron un minuto sin acciones, como una muestra de solidaridad con Veracruz. La afición se puso de pie y aplaudió el gesto de los dos conjuntos.



La primera jugada ofensiva la intentó Rubens Sambueza por el costado izquierdo, desbordó, centró de primera intención, pero su diagonal no encontró a compañero.



Bravos logró responder tímidamente en un tiro libre, que no tuvo consecuencias para el cuadro hidalguense. Darío Lezcano tuvo para armar un contragolpe, del otro lado Diego Rolán aparecía, pero no llegó el remate a portería.



A diez minutos de que finalizara la primera parte, Vázquez Mellado tuvo una salida oportuna que le quitó el remate a Jonathan Copete, quien se perfilaba para el tiro, pero el cancerbero rechazó a dos piernas con una barrida fuera del área chica.



Una desconcentración de Bravos en la última línea estuvo a punto de provocar el gol de Pachuca, pero el portero contuvo a dos tiempos el disparo de Franco Jara, cuando corría el minuto 41.



El susto del partido para Bravos se presentó al 45 de acción, luego que Diego Rolán vio la tarjeta roja, por un codazo sobre un adversario. La jugada fue revisada en el VAR y sólo quedó en amarilla.



En el cobro de un tiro libre Sambueza puso en serios predicamentos a Bravos luego que Vázquez Mellado con los dos puños no logró despejar y dejó la pelota muerta dentro del área chica, pero el poste se interpuso tras el remate de Cabral.



Al 90 de tiempo corrido al FC Juárez le invalidaron un gol de Rolán por un fuera de lugar.