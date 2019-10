Archivo / El Diario



‘Rayo’ listo para reaparecer El mediocampista argentino Mauro Fernández dejó atrás una lesión y, si el entrenador Gabriel Caballero así lo decide, jugará contra Pachuca el sábado Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 18 octubre 2019 | 06:00

Recuperado de la lesión que lo alejó por algunos días de las canchas, el jugador argentino Mauro ‘Rayo’ Fernández está listo y a disposición del entrenador para el partido ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 14 de la Liga MX.



“Bien, ya estamos bien, gracias a Dios totalmente recuperados y a disposición del entrenador. Yo ya estoy listo, en espera de lo que decida el cuerpo técnico y estaré a la orden”, comentó el futbolista argentino y mediocampista del equipo juarense.



Mauro salió lesionado en el partido en el que Bravos obtuvo el empate de la cancha del estadio Victoria, cuando enfrentó a los Rayos del Necaxa.



Desde entonces ‘Rayo’ no tiene actividad en la Liga. No estuvo en la derrota ante San Luis y finalmente logró recuperarse en los días que se detuvo la competencia en la Primera División por la llamada fecha FIFA.



“Vamos agarrando confianza, quizá al principio no nos fue tan bien como pensamos, pero sabemos que es un proceso y que todavía nos quedan partidos importantes y trataremos de sacar puntos porque si al equipo le va bien, individualmente las cosas nos irá mejor”, señaló Fernández.



El club fronterizo mantuvo el entrenamiento ayer por la mañana con bastante intensidad de cara a su compromiso de la jornada 14 ante los Tuzos.



Después de dos días de entrenar en el Complejo, ayer el grupo trabajó en el estadio Olímpico Benito Juárez los aspectos tácticos y la estrategia a utilizar para enfrentar a Pachuca.



“Sabemos que de visitantes solamente hemos sacado un punto, pero el equipo tiene que seguir mejorando, a mostrar otra cara; debemos a aprender a cerrar los partidos, porque estamos en deuda con nosotros y poder traernos un triunfo de visita”, expresó el jugador sudamericano.



Luego de sacar un punto en su más reciente visita y quitando la derrota con San Luis en casa, ante Pachuca los Bravos tienen la consigna de seguir sumando como visitantes.



“Necesitamos puntos y el partido del sábado será importante para de una vez por todas ganar de visita”, dijo.



“Será complicado, como todos los partidos que hemos jugado hasta el dia de hoy, pero en algunos de esos juegos ya hemos demostrado mejoría y nos faltó algo para cerrarlos; el sábado será importante para nosotros mismos por los objetivos que queremos alcanzar porque siendo sinceros nuestra realidad es otra y la idea es sumar para salir de abajo”, declaró.