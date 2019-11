El Diario de Juárez



Querétaro, el rival de Bravos en los octavos de la Copa MX Los duelos se disputarán en partidos de ida y vuelta Jesús Ángel Rodríguez

jueves, 07 noviembre 2019 | 12:20

Ciudad Juárez— Los Bravos de Juárez ya tienen rival para los octavos de final de la Copa MX, se trata de los Gallos Blancos de Querétaro.

El cuadro queretano fue el primero que derrotó al equipo fronterizo en casa en la Liga MX, en la jornada 5 del Apertura 2019. Este es el antecedente más inmediato entre ambos clubes.

El miércoles por la noche finalizó la fase de grupos y quedaron definidas las llaves que se jugarán en los octavos de final.

Por primera vez, desde el regreso del torneo copero, los duelos a eliminación directa se disputarán en partidos de ida y vuelta, cerrando en casa del mejor colocado en la general; además, en caso de prevalecer el empate, no se tomará en cuenta el gol de visitante ni la posición en la tabla, sino que se definirá al ganador en serie de penaltis.

OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA MX

Monterrey vs Celaya



Toluca vs Atlas



Monarcas vs Cafetaleros



Juárez vs Querétaro



Dorados vs Chivas



Tijuana vs Atl. de San Luis



Pachuca vs Venados



Pumas vs Santos