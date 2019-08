Cortesía



Que se sienta la localía: Jiménez Los Bravos se preparan para recibir mañana al Querétaro en el Benito Juárez Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 17 agosto 2019 | 06:00

Con el único objetivo de ganarle a los Gallos Blancos de Querétaro, los Bravos de Juárez continúan trabajando de cara al partido de la jornada 5 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Benito Juárez el domingo 18 de agosto a las 6:00 de la tarde.

Ayer, en el entrenamiento matutino, el grupo fronterizo trabajó enfocado en la parte táctica y en la definición, para el que será su segundo partido en casa en lo que a la liga se refiere.

Al finalizar la práctica, habló el lateral derecho Israel Jiménez, quien llegó como refuerzo este torneo.

“Estamos trabajando al cien por ciento para el partido con Querétaro porque los tres puntos son el objetivo. Aquí tenemos que hacernos fuertes, está el factor del clima, de la afición, hay que sacar ventaja y ojalá se pueda hacer valer la localía”, comentó el camisa número 13 de Bravos.

Israel ha sido titular en tres de los cuatro partidos que ha jugado Bravos en la Liga, y cada vez se siente más adaptado a la idea del equipo.

“Cada vez que hay partido, que juego, me he sentido mejor, más acoplado y todos me han tratado muy bien. Llegué a un equipo muy bueno, con grandes compañeros y el objetivo es ganarle a Querétaro”, enfatizó el originario de Monterey, Nuevo León.

Los Gallos Blancos, que dirige el experimentado entrenador Víctor Manuel Vucetich, han tenido un buen arranque de torneo, con 10 de 12 puntos posibles, pero eso no intimida a los juarenses.

“Tienen un buen cuadro, han jugado bien, pero nosotros trabajamos para marcarlos bien, para hacer lo nuestro y vamos a atacar para conseguir esos tres puntos”, expresó ‘Piloto’ Jiménez.

Durante la semana y pensando también en el duelo de este domingo, el estratega de la escuadra queretana advirtió que a pesar del buen inicio en el Apertura 2019 su equipo no mostrará exceso de confianza ante Juárez.

“No creo que exista ningún exceso de confianza. Debe existir una máxima concentración en este tipo de encuentros; todos los rivales son de consideración y debemos tenerles todo el respeto”, manifestó el timonel que descartó subestimar al rival de turno, decimocuarto de la clasificación.

El Querétaro ha sido la revelación del Torneo Apertura al sumar tres triunfos y un empate en sus primeros cuatro partidos y ser además segundo en la tabla de posiciones.