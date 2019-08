Marco Tapia



¡Qué Bravos! Con un inmejorable ambiente en el ‘Coloso de El Chamizal', el FC Juárez derrota 2-0 a los Diablos Rojos del Toluca y logra su primera victoria en Liga MX Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

lunes, 05 agosto 2019 | 06:00

Ante un estadio pletórico, con goles de Mauro Fernández y Ángelo Sagal, los Bravos de Juárez derrotaron ayer 2-0 a los Diablos Rojos de Toluca y se anotaron su primera victoria en el Torneo Apertura 2019 en la Liga MX.



Con el triunfo el equipo juarense dejó el sótano de la tabla general y con tres unidades ya se ubica en la posición 14.



Fue Bravos el que primero se manifestó a la ofensiva con una llegada que tejió por la banda de la izquierda con Ángelo Sagal, quien sacó un centro en diagonal retrasada que impactó Israel Jiménez, pero el disparo fue desviado por un defensa.



En el tiro de esquina Alberto Acosta logró conectar la esférica pero se fue por encima del arco defendido por Alfredo Talavera.



Un minuto después, de nueva cuenta Bravos se plantó en los límites del área grande con Edy Brambila que sacó derechazo que se fue por un lado de la portería ante la mirada vigilante de Talavera.



Al minuto ocho de acción Toluca tuvo su primera insinuación ofensiva con un disparo de Édgar Pardo que se fue escasos centímetros del arco que defendió Iván Vázquez Mellado.



Bravos recargó la llegada por banda de la izquierda, donde Sagal, como Lucas da Silva y con apoyo desde el fondo de Acosta generaron peligro y mantuvieron inquieta a la zona baja de los Diablos Rojos.



Por banda contraria, Mauro Fernández buscó hacer lo propio pero los recorridos de ‘Piloto’ Jiménez no eran frecuentes, como los de Acosta por el otro sector.



Fue precisamente ‘Rayo’ Fernández quien peleó una esférica y aprovechó el desaguisado en la defensa de Toluca para marcar el primer gol de Bravos en la Primera División, al minuto 16 de la primera parte.



Fernández conectó con Darío Lezcano, quien tirado en la cancha alcanzó a puntear el balón a Mauro, quien condujo, dribló a un defensa, se metió al área, hizo el esfuerzo y antes de que Talavera llegara a contenerlo, sacó el punterazo para anidar la pelota ante la molestia del entrenador Ricardo La Volpe.



Contrario a la primera mitad, para la parte complementaria fue Toluca el que comenzó a generar jugadas en territorio de Bravos.



Al 48’, Sagal justificó su llegada al club fronterizo con un portento de gol que hizo explotar a la afición.



El chileno tomó la esférica fuera del área grande y con una tibia marca de dos defensivos sacó un disparo de pierna zurda para anidar la pelota en el ángulo superior derecho de Talavera, quien pese a la estirada no evitó la anotación.



Tres minutos después el árbitro marcó penal luego de una mano de un defensa de Toluca.



La jugada fue revisada en el VAR y el central rectificó al señalar que no había mano que ameritaba la marcación de la pena máxima.