Prueba de fuego Precedidos por tres derrotas en fila, con sólo tres puntos de 18 posibles y bajo una importante presión, Bravos FC Juárez reciben hoy a los Rayados del Monterrey en duelo de la fecha ocho Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 01 septiembre 2019 | 06:00

Con la probable reaparición de Ángelo Sagal en el once inicial y la presentación en casa del ecuatoriano Jefferson Intriago, los Bravos de Juárez enfrentan esta tarde a los Rayados de Monterrey en el cierre de la octava jornada del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.



Bravos viene de perder angustiosamente ante Puebla, mientras que Rayados derrotó a Pumas.



Ambos clubes arriban a este compromiso por rumbos muy distintos. Monterrey está en zona de Liguilla con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y tres derrotas, por lo que ocupa el sexto lugar de la tabla general.



Por su parte, Bravos tiene tres unidades y ocupa el penúltimo lugar de la tabla general, con un triunfo y cinco derrotas.



En casa éste será apenas el tercer partido del FC Juárez; registra una victoria ante Toluca y un descalabro ante Querétaro.



El objetivo primario del cuadro fronterizo es regresar a la senda del triunfo, así lo manifestaron Flavio Santos y Edy Brambila.



“Fue amarga, muy dolorosa esa derrota con Puebla por lo bien que se jugó, porque parecía que podíamos traernos, si no los tres puntos, al menos un punto; ahora hay que pensar en Monterrey, es un equipo duro, pero nosotros en casa hemos sido fuertes, con Toluca se ganó y con Querétaro sabemos lo qué paso, así que debemos pensar positivamente y en que se puede ganar”, comentó Brambila.



El medio ofensivo de la escuadra juarense enfatizó que el equipo en muchos lapsos de los partidos ha jugado bien, pero no se han aprovechado, sobre todo en el tema de la tenencia del balón y la definición.



“Sí, hay presión, pero debemos transformarla en energía y en ganas de ganar”, finalizó el 10.



Santos por su parte, quien fue titular ante Puebla y asistió a Darío Lazcano con el primer gol de Bravos fuera de casa, señaló que será fundamental obtener los tres puntos en casa.



“Uno trabaja para estar preparado para cuando llegue la oportunidad y apoyar al grupo en lo que se pueda, dar el pase o meter el gol, pero lo importante es sumar para que nos ayude en el tema de confianza”, expresó. Juárez y Monterrey se han enfrentado en dos ocasiones previas, en el Clausura 2017, dentro de la Copa MX.



Sembrados en el Grupo 7, en el primer enfrentamiento que se jugó el 25 de enero en el estadio Olímpico Benito Juárez, el cuadro regiomontano se quedó con el triunfo por la mínima diferencia (1-0).



El segundo partido se realizó en la Sultana del Norte, y allá también lo ganó Rayados, con marcador de 2-1.