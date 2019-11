Marco Tapia / El Diario



Por talento local De cara al Clausura 2020 y después de una campaña muy complicada, FC Juárez femenil contempla adiciones para apuntalar el plantel Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 17 noviembre 2019 | 06:00

Sin adelantar nombres David Aponte, entrenador del equipo Bravas, aseguró que ya se tuvieron pláticas con algunas jugadoras que son originarias de Ciudad Juárez y que juegan a nivel profesional en otros clubes para que regresen a la frontera a representar el próximo torneo al equipo local.



Una opción para reforzar al conjunto fronterizo es precisamente a través de repatriar a futbolistas que ya han debutado en Liga MX, quienes debido a que hasta hace unos meses no existía un club profesional aquí en la ciudad tuvieron que emigrar a otros lados.



“Sí hemos tenido pláticas con algunas jugadoras, pero nada concreto. Yo creo que a partir de esta semana a más tardar la siguiente comenzarán cambios, ya que estamos en la planeación junto con la directiva”, comentó el entrenador David Aponte.



En su primer torneo el equipo de Bravas terminó el Apertura 2019 con una suma de siete puntos, producto de un triunfo, cuatro empates y 13 derrotas. Ocupó el penúltimo lugar de la tabla general.



“Hemos tenido contacto con jugadoras profesionales, también hemos hablado con jugadoras que ya no están activas, con otras jugadoras amateurs del estado que creemos que pueden aportar. Nosotros estamos tratando de hacer nuestro trabajo en busca de tener una muy buena pretemporada de cara a la próxima campaña”, manifestó el estratega.



El director técnico enfatizó que se busca a las mejores candidatas para que se incorporen al equipo femenil y que en próximos días, cuando termine la temporada de la Liga Femenil, se buscará a alagunas de esas jugadoras de manera formal.



Con respecto a las mexicoamericanas que en este primer torneo no pudieron participar con Bravas por el tema del registro, Aponte señaló que se está haciendo un análisis después de lo que fue la primera intervención del equipo juarense en la Liga y el potencial que cada una de estas jugadoras pudiera aportar.



“La directiva y el cuerpo técnico estamos conscientes de que el registro de las jugadoras que decidamos se queden con el club para encarar el próximo torneo tiene que estar ya. Son seis lugares los que estas jugadoras mexicoamericanas pueden cubrir y se elegirá a las que marquen diferencia”, expresó el técnico.



Aponte aseguró que se busca armar un buen plantel con gente de experiencia y jugadoras con doble nacionalidad que sumen.



“Todavía no estamos en condiciones de decir qué jugadoras se van y qué jugadoras se quedan, ya que estamos haciendo un análisis. Nosotros iniciamos el día 18 de noviembre la pretemporada y ese día deben presentarse las 31 jugadoras que yo tengo en el plantel, por lo pronto no hay ninguna baja”, puntualizó.