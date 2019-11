‘Por el camino correcto'

Marco Tapia / El Diario



miércoles, 06 noviembre 2019 | 06:00

Luego de estar 15 días al frente de los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17, el entrenador Gabino Amparán reconoció que el equipo que comanda ha ido asimilando el cambio y caminando hacía el rumbo que se quiere.



Con tres partidos como estratega del conjunto fronterizo, desde su llegada al club el 21 de octubre pasado, Amparán Martínez se dijo tranquilo por la transformación que ha comenzado a generarse en el grupo juvenil.



“En el primer partido que tuvimos, que fue en contra de Chivas, nos sirvió para tener una referencia inicial para identificar a los muchachos y sus capacidades, porque no todo depende de lo que a mí me guste dentro de la cancha, sino de las cualidades de cada uno de ellos como futbolistas, además de estar en sintonía con la filosofía del club”, comentó.



El segundo partido de Bravos en esta nueva era fue de visitante en contra de Monarcas Morelia.



“Ya ante Morelia la idea era que nos fuéramos acercando a una mayor competencia, mostramos algo más de orden, pero por ahí nos desfasamos, tal vez por jugar de visitantes y todo lo que eso implica y el resultado no fue el que buscábamos”, manifestó.



El pasado domingo, en el que fue su primer partido en el banquillo de Bravos aquí en casa (ante Chivas, Amparán no pudo dirigir en el área técnica por la falta del registro), el equipo fronterizo dio pelea, pero al final terminó por perder 3-2 con Xolos de Tijuana.



“Ahora, después del juego en contra de Tijuana, me quedé tranquilo porque hemos dado un gran avance en el tema del orden y en la cancha el grupo se va viendo mejor. Hemos ganado en espíritu de lucha, vamos acumulando cosas positivas, vamos acercándonos a la obtención de un resultado positivo. El resultado será producto del desempeño”, expresó.



Amparán señaló que se ha hecho énfasis en el trabajo defensivo, ya que en tres partidos han recibido 10 goles.



“Tenemos que fortalecernos en el tema defensivo, pero vamos sumando en conceptos de lucha. En lo personal soy parte del grupo, tengo mucho por aportarles a los muchachos y mucho por aprender de ellos; me gusta tratar con respeto y que en el grupo también exista el respeto”, manifestó.



Bravos visita el domingo 10 de noviembre a los Pumas de la UNAM, en la penúltima jornada de la Liga MX Sub-17.