Pisan Diablos la frontera

domingo, 04 agosto 2019 | 06:00

Después de cumplir con una sesión matutina de entrenamiento, el Deportivo Toluca viajó a Ciudad Juárez. El equipo mexiquense llegó ayer a tierras fronterizas a las 8:00 de la noche, encabezado por el entrenador Ricardo Antonio La Volpe.



Con dos jornadas disputadas en el presente Torneo Apertura 2019, los Diablos Rojos no conocen el triunfo y únicamente suman un punto luego de empatar ante Cruz Azul.



El primero en aparecer en la sala del aeropuerto, ante un centenar de aficionados, fue el timonel La Volpe, quien señaló que no iba a hablar o a dar declaraciones previas al duelo ante Bravos.



Por su parte el mediocampista Federico Mancuello expresó que el partido de este día no será nada sencillo, pero que el grupo viene por la victoria.



"Juárez es un rival muy duro, los hemos visto en las primeras dos fechas, es el primer partido con su gente y tienen la misma ilusión que nosotros que es conseguir los tres puntos. Tenemos que hacer un partido duro desde el inicio, va a ser un partido dificilísimo y en una cancha complicada pero tenemos que estar juntos y firmes para traernos esos tres puntos de Juárez", aseveró el jugador argentino.



Mancuello dijo que los jugadores son los responsables del inicio que ha tenido el club escarlata en la Liga.



"Iniciamos el torneo con mucha ilusión en nuestra casa, el objetivo era regalarle una alegría a nuestra afición pero no pudo ser así, obviamente no nos vamos a quedar con eso, tenemos que intentar recuperar esos puntos. En el Azteca se mejoró en el funcionamiento tanto ofensivo y defensivo, ahora el domingo necesitamos los tres puntos para acercarnos al top de la tabla; hay mucho camino por recorrer, el grupo está confiado en la idea de profesor, somos responsables y vamos a tomar esto como un desafío", comentó el futbolista sudamericano.



Durante la semana varios de los Diablos reconocieron que han quedado a deber a su afición por su accionar en el terreno de juego, sin embargo, pretenden revertir la situación este día cuando enfrenten a Bravos.