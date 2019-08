Mexsport

Sagal se toma el pelo mientras abandona la cancha tras ser expulsado al minuto 6

Pierden la brújula Con 10 hombres desde el minuto 6 por la expulsión de Sagal, caen Bravos ante Gallos Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

lunes, 19 agosto 2019 | 06:00

Condicionado por la expulsión de Ángelo Sagal, al minuto seis de partido, el equipo Bravos de Juárez perdió 2-0 ante Gallos Blancos de Querétaro, en el cierre de la quinta jornada del Apertura 2019 de la Liga MX.



Por conducto de Sagal, el cuadro fronterizo fue el primero en pronunciarse a la ofensiva con un disparo a puerta que contuvo el arquero Gil Alcalá, cuando apenas se cumplía el primer minuto de juego.



Dos minutos después, ahora con Elson Dias, Bravos se manifestó con tiro al arco defendido por Alcalá.



La jugada polémica del encuentro se presentó al minuto cuatro de acción, luego de una dura falta de Sagal sobre Jesús Escoboza, en media cancha.



En una primera instancia el árbitro Luis Enrique Santander le mostró el cartón amarillo, pero la jugada fue revisada a detalle con el VAR.



Después de un par de minutos de revisión, el central volvió a la cancha, señaló que la amarilla no procedía y mostró la tarjeta roja. A partir del minuto seis, el equipo juarense tuvo que jugar con un hombre menos, condicionando desde ese momento su accionar en el campo y sobre todo en el ataque.



Pese a la molestia de los aficionados, la gravedad de esa falta, una plancha sobre la rodilla del jugador de Querétaro, fue justa la expulsión de Sagal, misma que no fue cuestionada por el entrenador Gabriel Caballero.



Al respecto, el entrenador comentó: ‘De por sí jugar 11 contra 11 sí incide en poder ganar, que del inicio te expulsen un jugador te cambia toda la planificación.



“Creo que de todas maneras hicieron un gran esfuerzo, que controlamos las situaciones, tuvimos algunas posibilidades también hasta que faltando tan poco tiempo nos hicieron el gol’.



Con la superioridad numérica, Gallos Blancos cambió el parado táctico y comenzó a generar peligro en arco rival.



La primera modificación del encuentro se dio al minuto 25; tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión el marfileño Ake Loba, por lo que el estratega Víctor Manuel Vucetich envió a la cancha a Enrique Triverio.



Para la parte complementaria la disposición ofensiva de arranque fue de Gallos, con una jugada peligrosa en el área chica de Bravos.



El equipo juarense buscó responder con pelota parada, con centros venenosos que encontraron rematador, pero no el tino.



La factura de jugar con un hombre menos la pagó Juárez al minuto 83 con la anotación de Enrique Triverio, en un contrarremate dentro del área grande, tras recibir una pelota franca que había pegado en el larguero.



No terminaba de asimilar el golpe anímico de la primera anotación cuando Bravos recibió el segundo gol, obra de Ayron Del Valle, al 85’.