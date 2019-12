Mexsport



Pesado calendario Gabriel Caballero, técnico de Bravos, considera que la escuadra juarense tendrá un complicado inicio de torneo en el Clausura 2020 Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 20 diciembre 2019 | 06:00

Para Gabriel Caballero, director técnico de Bravos de Juárez, el calendario de juegos para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX no fue dadivoso con el club fronterizo que este día en Querétaro tiene su primer partido de preparación en contra de La Franja de Puebla de la categoría Sub-20.



“La verdad que no ha sido muy generoso el inicio otra vez del campeonato con nosotros, ya que de nueva cuenta, como punto de partida, iniciamos de visitante”, comentó vía telefónica el estratega argentino naturalizado mexicano.



“Entre los primeros seis partidos nos toca Chivas, América, Pumas, Monterrey, rivales que desde un inicio todos juntos son difíciles, pero así se dio por la situación de Veracruz y hay que asumirlo de esa manera”, añadió Caballero Schiker. Ayer el conjunto juarense tuvo su cuarto día de entrenamientos en tierras queretanas, en el que realizó trabajos físicos, tácticos y técnicos.



“El cuerpo técnico ha hecho las cosas muy bien durante mi ausencia; me pasaron y he visto todos los videos de los entrenamientos, si bien estaba en mi casa, pero al pendiente de todas las cosas y se trabajó conforme a lo planificado desde un principio”, aseguró.



En las instalaciones del Instituto Cumbres los dirigidos por Caballero rindieron en una doble sesión de entrenamiento, pensando en llegar en óptimas condiciones al debut ante Chivas el próximo 11 de enero en Guadalajara.



“Ahora estamos complementando el trabajo y cerrando el plantel para el inicio del torneo. Para nuestro primer partido de pretemporada ante la Sub-20 de Puebla. Haremos combinados, con cuatro tiempos de 30 minutos para ir agarrando ritmo futbolístico, más que otra cosa”, dijo el entrenador.



Tras una semana y media de trabajos, el equipo está por entrar a la etapa de futbol, donde sostendrá cuatro partidos amistosos, el primero de ellos hoy, 20 de diciembre.



“También tenemos la carga de Copa, con la etapa de eliminación directa, donde nosotros queremos buscar continuar en este torneo, entonces seguramente serán dos partidos interesantes ante Querétaro y esperemos que el equipo siga avanzando”, expresó el estratega.



Caballero se unió a los trabajos de pretemporada apenas el miércoles pasado, tras una ausencia obligada por motivos de salud.



“Ahí voy despacito, pero ya estoy bien, incorporándome al trabajo con el grupo”, manifestó.

