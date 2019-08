Owen desea más triunfos

Eduardo Morán



martes, 27 agosto 2019 | 06:00

Con ganas de sacar victorias, así se reportó el mediocampista de Bravos Sub 20 Owen Guerrero, a tres días de que visiten a los Camoteros del Puebla en lo que será una doble jornada en esta categoría.



“Bien, concentrado, feliz, motivado, con ganas de sacar victorias y pues a entrenar con todo”, dijo el jugador juarense de 18 años.



Será mañana cuando el equipo haga el viaje a la capital poblana para medirse al cuadro de ‘La Franja’ y en cuanto termine ese partido deberán cambiar de chip y pensar en el rival del próximo domingo, que serán los Rayados del Monterrey.



“Sí, es más pesado, estar más concentrado y luego luego terminando el encuentro contra Puebla, pensar ya en el partido del domingo, pero paso a paso, primero vamos al partido contra Puebla y luego ya el siguiente”, dijo Guerrero ayer al concluir el entrenamiento del FC Juárez Sub 20.



En relación al cuadro camotero, Owen dijo que es un rival fuerte y que en su casa será más peligroso.



“Sabemos que es un rival muy fuerte y pues en casa yo creo que van a tratar de darnos con todo, pero igual nosotros tenemos un buen planteamiento y creo que vamos a hacer un buen trabajo allá.”



-En lo individual, ¿cómo te has sentido en lo que va del torneo?



“Bien, gracias a Dios tuve una buena pretemporada y me he sentido muy bien y hay que seguir así, nunca conformarse, más bien seguir trabajando para poder dar más”, declaró.



-¿Cómo ves al equipo?



“Muy bien, hasta eso me he sentido como… está muy agrupado el equipo, y todos se apoyan y muy bien, me gusta cómo está el equipo”.



Owen ha visto acción en dos de cuatro partidos posibles, en ambos como titular. Suma 180 minutos sobre la cancha, no ha sido amonestado ni tampoco expulsado, pero tampoco ha anotado gol.



Los Bravos Sub 20 llegarán al partido de este jueves luego de haber vencido en la fecha 5 al Querétaro 1-0. Ocupan el lugar 17 de la tabla general con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Tienen cuatro goles a favor y seis en contra.