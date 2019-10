Archivo / El Diario



Oscuro panorama
Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 06 octubre 2019 | 06:00

Suceda lo que suceda este día en su enfrentamiento ante el Atlético de San Luis, los Bravos de Juárez de la categoría Sub-17 no podrán abandonar el último lugar de la tabla general, pero un triunfo les vendría bien en lo anímico.



El duelo ante el cuadro potosino, que corresponde a la jornada 13 de la Liga MX Sub-17, dará inicio a las 11:30 de la mañana en el Complejo Bravos.



Actualmente el equipo juarense contabiliza ocho puntos, producto de una sola victoria en toda la temporada, tres empates y siete derrotas.



Esos números tienen al cuadro fronterizo sumido en el sótano y aunque hoy tiene la oportunidad de sumar cuatro unidades, que lo harían llegar a 12, no podrá darle alcance al América y al propio San Luis, que registra 15 puntos.



“Ha sido una primera temporada complicada. Iniciamos bien el torneo, pero con el paso de las jornadas los partidos nos fueron costando más, hemos querido reaccionar pero no hemos podido”, comentó Joseph Darian Simental.



Su rival en turno se ubica en el lugar 17 de la tabla general, es decir, dos peldaños por encima. Tiene dos victorias, cuatro empates y cinco descalabros.