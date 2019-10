Orgullo y amor propio en juego

Tomada de internet



Las Bravitas de Juárez cerraron su preparación ayer por la mañana en el Complejo Bravos y hoy al mediodía viajan a Pachuca para enfrentar mañana al club hidalguense en partido correspondiente de la jornada 14 de la Liga MX femenil.



Karen Loya, capitana del equipo fronterizo, reconoció que con pocas aspiraciones de Liguilla el grupo debe dar su máximo esfuerzo y defender la playera por el orgullo de representar a la institución del FC Juárez.



“Independientemente de clasificar o no a la siguiente fase del torneo, creo que el partido de este próximo lunes ante Pachuca debemos salir a ganarlo, sabemos de antemano que es un equipo duro, pero vamos con la mentalidad de cerrar de buena manera nuestra primera temporada en el futbol mexicano”, comentó la defensa central de las Bravitas.



Nulas son las posibilidades de que el conjunto fronterizo pueda alcanzar puestos de Liguilla, ya que son seis unidades las que tiene hasta el momento y con 15 por disputarse en lo que resta del torneo a lo máximo que aspira son 21, si es que logra obtener el triunfo en los cinco partidos que le restan.



Además de ganar esos cinco juegos tendría que esperar que equipos como Cruz Azul, que ya ganó en esta jornada y llegó a 20 puntos, y otros como Morelia y Toluca, que contabilizan 18, ya no sumen. El panorama está a tiro de piedra para que las Bravas queden eliminadas.



“En estos partidos que nos restan lo que queremos es darle satisfacciones a nuestra afición que nos ha apoyado en este comienzo y dejar en cada uno de los seguidores un buen sabor de boca y confianza de que el próximo torneo las cosas van a ser mucho mejor que esta campaña”, dijo Loya Valladares.



“También tiene que ser por nosotras, tenemos que sacar la casta por nosotras, cerrar como grandes y en lo personal confío en que así sea, porque el equipo ha ido de menos a más, tal vez no lo representa por los resultados, pero al interior del grupo hay un crecimiento en muchos aspectos”, añadió Karen.



El equipo juarense sale este día a Pachuca, donde llevará a cabo una pequeña activación física para que las jugadoras suelten el viaje y estar listas para el juego de mañana lunes en el Estadio Hidalgo.



“En lo personal yo quiero seguir aquí en Juárez, quiero quedarme en este equipo, que es mi equipo. Yo veo que la directiva ya está en busca de refuerzos que vendrán a darle un mayor nivel de competencia la próxima temporada”, expresó la jugadora número 14 de Bravas.