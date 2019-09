Fernando Méndez



¡Ódiame más! Las Águilas del América evaden a los aficionados en el aeropuerto local, a su llegada al hotel, el portero Guillermo Ochoa concede autógrafos

miércoles, 25 septiembre 2019

Como ya es costumbre, y así la aplica en la mayoría de los aeropuertos a los que llega, el Club América esquivó una vez más a las decenas de los aficionados que ayer entusiastamente esperaron por lo menos una hora para poder ver de cerca a sus ídolos en la sala de la terminal aérea en esta ciudad.



En menos de seis meses las Águilas del América le volvieron a sacar la vuelta a sus seguidores en esta frontera, y en esta ocasión la salida que tomaron fue la más alejada de la zona de abordar, atrás de lo que se le conoce como el aeropuerto privado.



Pese a que se tardaron en decidir la logística a utilizar para recoger a los jugadores, al final la estrategia fue la que menos favoreció a los aficionados.



El camión que trasladó al equipo al hotel llegó al aeropuerto cuando el avión ya había aterrizado e inmediatamente se dirigió al privado.



Agentes de tránsito y policías municipales, que se encargaron de custodiar el camión, también se movieron de la entrada principal y se dirigieron a la salida que se encuentra a 100 metros por la Avenida Tecnológico hacia el norte.



En esta ocasión fueron mucho menos los seguidores que se quedaron con la desilusión a flor de piel, ya que no fueron ni la mitad de los que también se quedaron esperando en abril pasado al equipo capitalino, cuando llegó a esta ciudad para disputar la final de la Copa MX en contra de Bravos.



Poco a poco el entusiasmo por ver a los jugadores del club azulcrema se fue apagando. Primero aparecieron los gestos de duda, hasta que se abrió paso la decepción y frustración. Cabezas gachas con las playeras amarillas comenzaron a abandonar el aeropuerto Abraham González.



Amparado en que es considerado uno de los equipos grandes del futbol mexicano, el club americanista ya no cruza las salas de los aeropuertos como lo hacen el resto de los integrantes de la Liga MX.



En lo que va de este torneo, Diablos Rojos del Toluca, Gallos Blancos del Querétaro, Rayados de Monterrey y Tiburones Rojos de Veracruz no tuvieron ningún problema en presentarse ante sus seguidores a su llegada al aeropuerto.



Sin problema atendieron a quienes les pidieron fotos y autógrafos, la atención no fue regateada, pero ayer el centenar de aficionados que llegaron con ese mismo ímpetu de sus antecesores recibieron como pago la indiferencia y el desprecio.







Ochoa, el único accesible



Escoltado por varias unidades de tránsito, el autobús que transportó al plantel de las Águilas del América desde el aeropuerto arribó alrededor de las 19:30 horas al hotel de concentración de cara al juego que sostendrán por la jornada 11 contra los Bravos FC Juárez.



Aproximadamente un centenar de aficionados se encontraban afuera del hotel, la mayoría con playeras, banderas y hasta plumones o marcadores con la esperanza que algunos futbolistas del conjunto azulcrema se acercaran y firmaran sus artículos o playeras.



La locura se desató cuando el arquero Guillermo Ochoa bajó del autobús y al escuchar corear su nombre por parte de los aficionados se acercó a la reja de seguridad donde éstos se encontraban para concederles algunos autógrafos.



Ochoa fue el único jugador que se dirigió con los seguidores del conjunto de Coapa, que nunca dejaron de pronunciar ‘Ochoa, Ochoa’ mientras el portero firmaba playeras.