Ochoa desea mejorar

sábado, 30 noviembre 2019 | 06:00

Mentalizadas en que una pretemporada bien realizada podrá hacer diferencia el próximo torneo, las Bravitas de Juárez no dejan el trabajo físico, fortaleciéndose y mejorando día tras día, con una intensa preparación en los entrenamientos, luego de dos semanas.



Vanesa Ochoa, quien tuvo participación durante 104 minutos la campaña anterior, tiene como objetivo conseguir más actividad y mejorar para un mayor desempeño.



“Para mí y para muchas de mis compañeras es algo nuevo, nunca habíamos tenido un proceso de pretemporada y es un trabajo duro y fuerte, nos exige mucha intensidad, pero yo creo que nos va a hacer mejorar mucho y nos hace falta, nos hace falta mejorar en eso y nos viene bien”, comentó la delantera del conjunto fronterizo.



El acondicionamiento físico es una de las prioridades de las jugadoras después de lo que se vio en el Apertura 2019, pero saben que este tema es uno de otros detalles que tendrán que pulir para poder competir por un puesto titular la próxima temporada.



“A diferencia del torneo pasado, para este tenemos oportunidad de tener la pretemporada y yo creo que va a marcar una gran diferencia en nuestro rendimiento físicamente y técnicamente, es algo que nos hacía falta, creo que es una oportunidad para poder mejorar en ese sentido”, dijo Ochoa Salcido.



Una de las jugadoras que ansía crecer de la mano del proyecto del FC Juárez es Celeste Vidal, quien sabe de la importancia de vivir esta etapa de preparación.



“Se nota toda la energía que traemos cada una, noto que hay muy buena forma de empezar cada día, en cada entrenamiento traemos mucha energía, siento que venimos más competitivas que nunca ahora que es el inicio de otra etapa. Ya dejamos atrás la temporada pasada y en enero comenzaremos la revancha de todos los partidos perdidos, con más actitud y ganas de sumar” mencionó la exjugadora de las Rayadas de Monterrey.



Respecto a sus aspiraciones personales, Celeste dijo que busca la titularidad con el equipo juarense.



“Iniciamos desde cero todo, el hecho de que hayamos estado de titular no nos asegura ningún lugar, no se va a permanecer así, el espacio no está para alguien que tuvo participación el torneo pasado, empezamos desde cero y todas buscamos un puesto”, expresó.