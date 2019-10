Agencia Mexsport



'Nos quedan cinco finales': Jiménez
Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 24 octubre 2019 | 06:00

Con el triunfo sobre los Tuzos, que fue un envión en el ánimo de los jugadores de Bravos de Juárez, la mentalidad es mantenerse por esa línea, así lo afirmó el futbolista Israel ‘Piloto’ Jiménez, lateral del equipo fronterizo.



“Anímicamente nos viene bien está victoria ante Pachuca, ya que anteriormente habíamos trabajado para sacar buenos resultados de visitante, pero no se nos habían dado ya sea por distracciones nuestras o por falta de fortuna. Ahora nos quedan cinco partidos y hay que jugarlos como si fueran una final cada uno de ellos para lograr el objetivo que es calificar”, comentó el jugador de la escuadra juarense.



El futbolista de 30 años, quien debutó en la Liga MX el sábado 26 de julio del 2008 contra Pachuca, ha jugado 12 de los 13 partidos que ha sostenido Bravos en Primera División, con un total de mil 080 minutos.



“Este partido ante Chivas será la primera final de las cinco que nos quedan en el presente torneo, así que es importante obtener los tres puntos, ya que también está el tema de la porcentual y un triunfo ante Guadalajara nos ayudaría a despegarnos un poco más en lo que respecta al descenso”, dijo Jiménez Náñez.



Israel llegó a Bravos procedente de los Tigres de la UANL, club que el pasado fin de semana estuvo en el ‘ojo del huracán’ y fue blanco de críticas por lo que sucedió en el duelo contra Veracruz, en el que los dirigidos por Ricardo Ferreti no atendieron la solicitud del rival de parar tres minutos en el arranque del juego y en cambio anotaron dos goles ante la incredulidad de miles.



“La verdad no sé lo que pasó, no he hablado con ningún compañero de Tigres; no sé cómo estuvieron las circunstancias, si se pusieron de acuerdo o no. No puedo opinar sobre ese tema, yo estoy concentrado en mi equipo que es Juárez”, expresó el playera número 13 del club fronterizo.



Respecto a lo que aconteció en San Luis, donde aficionados del Atlético y Querétaro se enfrascaron en una bronca monumental, Jiménez repudió tales hechos e invitó a los aficionados de Bravos a no reproducir esos actos.



“La violencia no nos lleva a nada. El futbol es un espectáculo que hay que disfrutar en familia”.