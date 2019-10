‘Nos falta experiencia’: Vázquez

Cortesía Bravas FC Juárez



viernes, 18 octubre 2019 | 06:00

Autora del único gol con el que las Bravas de Juárez se hicieron presentes en el marcador en la derrota de 5-1 ante Tuzas del Pachuca, Jéssica Arely Vázquez Chavira señaló que lo sucedido no fue el resultado que el equipo esperaba en su visita a la ‘Bella Airosa’.



“La verdad se me dio la oportunidad de concretar y abrir el marcador en el partido allá en Pachuca, pero no era el resultado que esperábamos, ya que íbamos trabajando de buena manera lo que fue el encuentro en general y logramos ponernos al frente”, comentó la delantera de la escuadra fronteriza.



El lunes Bravas y Tuzas protagonizaron uno de los duelos de la jornada 14 del Apertura 2019 de la Liga MX femenil en el estadio Hidalgo, ante poco más de 2 mil aficionados.



“Fueron circunstancias las que dictaron el rumbo del juego, algunas desatenciones del equipo; se nos complicó más el juego con las dos tarjetas rojas, pero de eso tenemos que aprender: La verdad debemos reconocer también al gran equipo que enfrentamos, por lo que tenemos que seguir trabajando”, señaló la futbolista originaria de Chihuahua.



Al término de los 90 minutos, el resultado fue favorable para las de casa, con un contundente 5-1, que las mantiene en los primeros puestos.



Por conducto de Vázquez, las Bravas se adelantaron en el marcador, gracias a un desempeño que buscaba las opciones ofensivas en todo momento. Sin embargo, cinco minutos más tarde, Karen Gómez convirtió en anotación un disparo desde los once pasos, por un penal marcador en favor de las Tuzas.



“Nos hace mucha falta la experiencia, sobre todo porque hablamos de un nivel profesional y la mayoría de nosotras venimos de un nivel amateur, y creo que la experiencia en ese sentido ayudaría mucho, así que no nos queda más que trabajar y aprender de las derrotas”, expresó la atacante que hasta el momento contabiliza tres goles en el torneo.



Con este resultado, FC Juárez suma un total de seis puntos y tendrá descanso para la fecha 15. Pachuca llegó a 29 unidades en lo que va del certamen, sumando su novena victoria en el torneo y ubicándose en el segundo puesto del torneo. Para la siguiente jornada visitará a Tijuana.



“Tenemos aproximadamente 10 días los que tendremos de descanso y debemos aprovecharlos para trabajar lo que nos falló en el pasado encuentro”, puntualizó la jugadora número ocho de Bravas.