Noche de terror En una pobrísima actuación en el Torneo Apertura 2019, Bravos FC Juárez sufre su derrota más escandalosa de la campaña, cae 6-1 a manos de Morelia Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 01 noviembre 2019 | 06:00

En una noche de VAR (Video Assistant Referee) y con gol de ‘vestidor’ los Bravos de Juárez marcaron su destino en un partido para el olvido, que rayó en lo vergonzoso, al ser goleados 6-1 por Monarcas Morelia en actividad de la jornada 16 de la Liga MX.



El equipo juarense se vio en desventaja apenas al minuto cuatro de acción. Este gol se convirtió en el más rápido que ha recibido Bravos en el Torneo Apertura 2019. La anotación más rauda que había admitido se dio en el juego contra San Luis, al minuto 20.



Sonó su ocarina el central Roberto García Orozco y el cuadro de la monarquía no tardó en pisar el área con el ánimo de ofender. Al minuto tres de acción Miguel Sansores dio el primer aviso con un derechazo desde fuera del área que se fue por un costado.



Morelia insistió y un minuto después (4’) en el cobro de un tiro de esquina Luis Mendoza puso una diagonal retrasada inmejorable para que rematara con la izquierda Sebastián Vegas, quien puso la esférica con la colocación precisa para dejarla fuera del alcance del portero Iván Vázquez.



Inoperante de media cancha hacia adelante, Bravos recibió el segundo estacazo al minuto 12. Edison Flores recibió el pase de Carlos Ferreira, sin marca se dirigió al arco rival, ya dentro del área, antes de dejarse llegar por dos defensas sacó el disparo de zurda para mover las piolas.



En una primera instancia la jugada fue invalidada por un supuesto fuera de lugar, pero fue revisada en el VAR. Tras la observación del video el árbitro decretó que el gol era bueno.



Conforme pasaron los minutos era evidente que Morelia estaba más cerca del tercer gol que Bravos del primero.



Al minuto 55 Monarcas movió de nueva cuenta las redes, pero la jugada fue invalidada luego de una revisión del VAR. Edison Flores dio un pase dentro del área, pero Sebastián Vegas estaba en posición de fuera de juego.



El cometido de firmar una tercera anotación la encontró Morelia desde el manchón penal, luego de una evidente mano de Éder Borelli dentro del área, pero la jugada tuvo que ser analizada en el VAR. Aldo Rocha fue quien se encargó de ejecutar el disparo desde los 11 pasos.



El gol de la honra lo realizó desde el punto penal Diego Rolán, luego de una revisión previa en el video, en una mano de Sebastián Vegas.



Para no perder la costumbre de lo que ha sido su indeseable marca en este torneo, Bravos no cerró el arco y en tiempo de compensación recibió las últimas tres anotaciones.



Luis Aristeguieta (90’), Cándido Ramírez (90+2) y Luis Mendoza (90+5) sellaron el holgado triunfo purépecha.