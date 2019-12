Cortesía Bravos FC Juárez



‘No vengo a ser el salvador’ El mediocampista paraguayo tetracampeón en el Olimpia de su país afirma que trabajará en equipo junto a sus nuevos compañeros en Bravos Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 15 diciembre 2019 | 06:00

El FC Juárez tiene un nuevo ‘10’, se trata del paraguayo William ‘Mago’ Mendieta, quien llega por tres años al club fronterizo proveniente del Olimpia de la Liga de su país, donde fue tetracampeón.



“Llego a una liga competitiva, a un equipo competitivo que aspira a grandes cosas. Yo espero hacerlo bien para poder alcanzar a los objetivos que se ha propuesto la directiva”, comentó el futbolista sudamericano.



Con 1.78 de estatura, el mediocampista creativo marcó 11 goles con el Olimpia en la Primera División de Paraguay, en la que disputó mil 561 minutos, tras tener actividad en 23 partidos, de los cuales 18 comenzó como titular, este año.



“Ya tuve la oportunidad de hablar con Darío (Lezcano) y con Gustavo (Velázquez), compatriotas que están aquí en el equipo, y me han dicho que ellos están muy contentos en el club, me dieron las mejores referencias”, mencionó.



Referente en el Olimpia, en sus inicios defendió la camiseta del Libertad en dos etapas, además de jugar también con el Rubio Ñú y el equipo Sol de América.



Fue integrante del plantel del Palmeiras de Brasil de 2013 a 2014, y de ahí pasó al Olimpia, escuadra donde tuvo una época exitosa.



“No hay salvador en un equipo, no vengo a ser el salvador, esto es en conjunto y todos tenemos que tirar para el mismo lado, todos somos importantes independientemente de los minutos que jueguen, todos tenemos que estar en sintonía para tratar de cumplir con los objetivos del club, estar entre los mejores ocho y entrar a Liguilla”, sentenció el jugador de Asunción, Paraguay.



Mendieta recibió el viernes de manos de su nueva directiva la camiseta que portará con los Bravos, misma que lleva impreso el apodo que lo identifica, ‘Willy M’, y el número ‘10’.



Respecto al auxiliar de Bravos, Jorge Pautasso, Mendieta dijo conocerlo y saber de su calidad como técnico.



“La verdad que a uno lo enorgullece poder trabajar con un profesional como él, más que nada porque el primer objetivo es lo grupal, alcanzar las metas que tenemos como grupo”, dijo el refuerzo de la escuadra fronteriza.



William arriba con buen ritmo de juego, ya que hace unos días jugó su último partido con el Olimpia, así que, como él mismo lo aseguró, llega en competencia de cancha, pero con la responsabilidad de hacer una pretemporada con Bravos que será fundamental para sostener un buen rendimiento en la campaña.