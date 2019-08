No se relajan

Jesús Ángel Rodríguez



miércoles, 28 agosto 2019 | 06:00

Puebla, el equipo que marcha en el último lugar de la tabla general, es el próximo rival de los Bravos de Juárez de la categoría Sub-20, pero esta situación no relaja a los jugadores del conjunto fronterizo que irán a la Angelópolis por los tres puntos.



Ayer el equipo juarense cerró sus entrenamientos, y este día viaja a Puebla para encarar la jornada siete de la Liga MX.



“Venimos de una semana de descanso en la liga, que aprovechamos para trabajar de buena manera el aspecto físico, táctico y para poder afrontar los dos partidos que tenemos en un lapso de cuatro días”, comentó el delantero Roberto Alderete.



Es probable que para el partido ante La Franja algunos jugadores del primer equipo tengan participación con el grupo de la categoría Sub-20, como es el caso del suspendido Ángelo Sagal.



“Todo partido es complicado, en esta ocasión por ser visitante y ellos buscarán sacar los tres puntos en su casa, pero nosotros también haremos lo nuestro para traernos esas tres unidades, ése es el objetivo con el que vamos”, dijo Alderete.



El conjunto fronterizo llega a este compromiso de la séptima fecha del Apertura 2019 con un envión en el tema anímico, luego del triunfo de 1-0 que obtuvo ante Gallos Blancos de Querétaro en la jornada cinco.



“Ya estábamos esperando una victoria desde jornadas pasadas y no se nos había dado, gracias a Dios se nos dio en el más reciente juego y la idea es seguir por esa línea”, dijo el atacante de la escuadra juarense.



Antes del triunfo ante Querétaro, el primero que consiguen en la campaña, los Bravos tenían un empate a cero goles en casa ante Toluca.



“Es una semana importante por ser jornada doble, porque de ganar los dos encuentros podremos subir posiciones en la tabla y así tenemos que ir a Puebla, con una mentalidad ganadora y luego venir acá a nuestra casa a seguir con la suma de puntos ante Monterrey”, aseveró César Gándara.



“Aunque Puebla no tenga hasta el momento ningún punto, será un partido difícil, es un buen rival y que en casa se crece”, añadió el zaguero de Bravos.