Tomada de internet



No pierden la esperanza Sin perder de vista el objetivo y la ilusión de alcanzarlo, los Bravos de Juárez de la categoría Sub-20 se mantienen con los entrenamientos a tope para encarar el juego de la fecha 13 en contra de San Luis, este domingo 6 de octubre, a las 9:00 de la mañana Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 03 octubre 2019 | 06:00

Sin perder de vista el objetivo y la ilusión de alcanzarlo, los Bravos de Juárez de la categoría Sub-20 se mantienen con los entrenamientos a tope para encarar el juego de la fecha 13 en contra de San Luis, este domingo 6 de octubre, a las 9:00 de la mañana en el Complejo Bravos.



“Teníamos la ilusión y la esperanza de poder traernos un buen resultado a casa, no se nos dio por ciertas circunstancias, pero seguimos igual, firmes con nuestro objetivo”, comentó Roberto Alderete, delantero del equipo juarense.



La escuadra fronteriza cayó 3-1 ante los Rayos de Necaxa, en actividad de la jornada 12 de la Liga MX, por lo que no pudo mantener el paso ganador, luego que entresemana derrotó en casa a las Águilas del América.



Los dirigidos por Tomás Campos no pudieron hilvanar un segundo triunfo que hubiera significado avanzar en la tabla de posiciones.



“El marcador no reflejó lo que en realidad fue el partido, ya que hicimos un buen trabajo a lo largo de los 90 minutos, tuvimos buen trato de la pelota y no nos queda más que seguir con esa misma intención”, aseguró Alderete.



Gracias a que el equipo de León también perdió, el cuadro juarense se mantuvo en el penúltimo lugar de la tabla general, con una cosecha de siete puntos, uno más que los Esmeraldas.



“El equipo mantiene la aspiración de hacer primeramente lo nuestro para escalar posiciones, luego esperar algunas combinaciones que nos favorezcan para poder alcanzar el objetivo de calificar en los primeros ocho”, dijo el atacante de Bravos.



Con siete jornadas por disputar, lo que equivale a 21 puntos, el equipo fronterizo todavía tiene posibilidades matemáticas, ya que se encuentra en este momento a 10 unidades del octavo lugar que es Cruz Azul, que tiene 17.



De esos siete partidos que tiene por jugar, cuatro de ellos son en casa, razón por la que hacer valer la localía será de suma importancia en esas aspiraciones.



“Viene un partido importante ante un rival como San Luis, es un rival intenso, fuerte, que ha hecho bien las cosas y no será un partido fácil”, externó Roberto.