Cortesía



No nos sentimos la víctima: Brambila El mediocampista de FC Juárez declaró que no se sienten menos que otros equipos Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 22 agosto 2019 | 06:00

Concretado prácticamente el primer tercio del Torneo Apertura 2019, el mediocampista Edy Brambila hizo un ‘corte de caja’ en el que rescata, entre otras cosas, el carácter que el equipo de Bravos ha mostrado en sus primeros cinco partidos.

“Bravos, acá en Juárez, no nos sentimos una víctima, no nos sentimos un equipo inferior a ninguno, de ir a cualquier lugar y rescatar un punto. Con Cruz Azul tuvimos 25 minutos en los que no los dejamos salir, con disparos al arco bastante peligrosos. Les estamos jugando de tú a tú a los equipos; contra Puebla no será la excepción iremos a proponer el partido”, aseguró el número 10 del conjunto fronterizo.

Luego de dos días de descanso, los dirigidos por Gabriel Caballero entrenaron en el Complejo Bravos, enfocados en la parte física, aunque también realizaron ejercicios con balón.

“El equipo está mal por el resultado, triste por cómo se dieron las cosas, pero sabemos que el futbol es así. Ahora viene reponernos, hoy entrenamos muy bien y con el descanso largo buscaremos reponernos lo más pronto posible”, dijo Edy.

El club juarense continuará con los trabajos de preparación dentro de la Liga MX, y aunque esta semana no tienen actividad porque les toca el descanso por el calendario, ya piensan en lo que sigue.

“Por supuesto que es alarmante lo de los puntos, quisiéramos tener más, contra Toluca se había jugado muy bien en casa, ese era el plan con Querétaro, fueron cinco minutos en los que ya teníamos tres disparos al arco, pero en cinco minutos no podemos tener un parámetro muy claro, pero completos hubiéramos mostrado otra cara”, mencionó Brambila.

“Hicimos un partido extraordinario, 85 minutos con 10 hombres, que parecía que podríamos sacar un punto, tuvimos nuestras opciones y poder concretar. Hoy sabemos que tenemos que sacar puntos sí o sí, para que no nos empecemos a preocupar por ese tipo de cosas”, añadió.

Bravos seguirá preparándose para su siguiente compromiso, el jueves 29 de agosto contra el Puebla, en la séptima jornada del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Nosotros estamos comenzando un proyecto nuevo, ellos (Puebla) ya tiene varios años, pero nosotros no podemos estar compitiendo con eso, lo que queremos es tener una estabilidad de puntos, para el día de mañana poder ser de los equipos que compite por estar en Liguilla y cosas importantes”, puntualizó.